لابا.. تخصص في شباك «النمور»

المصدر: كلباء – محمد فضل

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لم يجد العين أي صعوبة في ترويض نمور كلباء، بعد أن حصد العلامة الكاملة ذهاباً وإياباً، ليحافظ على صدارته دوري أدنوك للمحترفين، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وإن كان العين قد تفوق على أرضية الملعب فإن هداف الفريق التوغولي لابا كودجو تمكن من توقيع هدفه الثالث في شباك «النمور»، بعد هدفيه خلال مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز العين بنتيجة 4 - 1، وهو الهدف رقم 17 له بدوري أدنوك للمحترفين، متصدراً ترتيب الهدافين بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وتمكن المغربي المتوهج سفيان رحيمي من تسجيل الهدف الثاني للفريق في شباك كلباء، مستعيداً ذكريات هدفه الذي أحرزه خلال لقاء الذهاب ليصل رصيده إلى 7 أهداف في الدوري.

أوجاع

في الوقت نفسه زادت الخسارة من أوجاع نمور كلباء، الذي تلقى هزيمته الرابعة على التوالي، وفيما يبدو بأن الفريق ليس بعيداً عن منطقة الهبوط، ولا بد من صحوة للمدرب خورخي داسيلفا، خلال المباريات المقبلة لكي يؤكد «النمو» بقاءهم للموسم السادس على التوالي في دوري المحترفين.

تغيير

وكشف سيرجي ريبروف مدرب العين عن تغيير خطط اللعب بعد شعوره بصعوبة المواجهة أمام كلباء، مشيراً إلى أن الفريق المضيف ضيق المساحات على لاعبي العين، ولعب أمامهم بحذر وتحفظ شديد.

وقال: توقعت صعوبة المباراة، وحصدنا النقاط الثلاث من فريق عنيد.

وأبدى خورخي داسيلفا مدرب كلباء حزنه لتلقي فريقه الهزيمة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن العين كان الأفضل، وفريقه له لم يستثمر الفرص.

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