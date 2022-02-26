العروبة في النفق المُظلم ببصمة «برتقالية»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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خلط عجمان حسابات العروبة ودفع به إلى النفق المظلم المؤدي إلى دوري «الهواة»، وتعرض الفريق للهزيمة العاشرة في دوري أدنوك للمحترفين ليزداد وضعه سوءاً، ووضعت الخسارة أمام عجمان بثلاثية، مدرب العروبة فتحي العبيدي في مهب الريح إذ فشل في إيقاف مسلسل الهزائم، وفي المقابل نجح «البرتقالي» في الفوز في 4 مباريات متتالية بالفوز على النصر وكلباء والعروبة والتعادل مع شباب الأهلي رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، وأكد الصربي غوران مدرب عجمان أن مباراة العروبة لم تكن سهلة على الرغم من تسجيل لاعبيه ثلاثة أهداف مشيراً إلى أن الأسلوب التكتيكي الذي لعب به فريقه أسهم في التفوق إلى جانب الاستحواذ على أفضلية المباراة لافتاً إلى أن التحضير الذي سبق اللقاء سهل مهمة الفوز مشيراً إلى أداء الفريق الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم في 4 مباريات.

وأشار فتحي العبيدي مدرب العروبة إلى أن عجمان عرف كيف يفوز بالنقاط مستغلاً تعدد أخطاء لاعبي العروبة وقال: علينا ترتيب أوراقنا سريعاً قبل مواجهة العين المتصدر يوم 4 مارس المقبل.

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