تفوق الأجانب سر تحليق «النسور»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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وضع المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون المدير الفني لخورفكان، يده على خلل فريقه الذي عانى من الهزائم خلال الفترة الماضية، بابتعاد «النسور» عن التحليق في دوري أدنوك للمحترفين 115 يوماً، منذ آخر فوز حققه الفريق على العروبة بالجولة التاسعة في نوفمبر الماضي، ولكن الفريق عاد للتحليق بقوة، محققاً رباعية في شباك النصر، الذي افتقد لاعبوه التركيز، ولم ينجحوا في إيقاف ضربات خورفكان المتتالية، وكان «النسور» في يومهم، بداية من الحارس أحمد ديدا، بجانب تفوق الأجانب، الذين يعتبرون سر تحليق «النسور»، حيث تكفلوا بتسجيل الأهداف الأربعة في مرمى حارس النصر أحمد شامبيه، والذي يُسأل عن ثلاثة أهداف من الأربعة.

ولو أدى لاعبو النصر بذات الأداء الذي أظهروه أمام الجزيرة في الجولة الماضية، بالفوز بنتيجة 2 - 0، لتغير وضع اللقاء تماماً، لكن الفريق دخل أجواء اللقاء وهو شبه ضامن للفوز، قياساً على تراجع نتائج خورفكان في الجولات الخمس الماضية.

إشادة

أشاد الأرجنتيني كالديرون مدرب خورفكان، بفوز فريقه، مشيراً إلى أن مباراة النصر كانت أشبه بنهائي الكؤوس، وقال: تمكنا من إيقاف الهزائم، وساهم جمهور خورفكان في تحقيق الفوز، وسنواصل العمل لتحقيق الانتصارات.

وفي المقابل، أكد سالم ربيع مدرب النصر، أن النصر لم يكن في يومه، وقال: الهزيمة درس للاعبين، ويتحملها الجميع، وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل المباريات المقبلة.

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