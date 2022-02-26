العربي يعزز صدارته لـ«الهواة» و«النواخذة» وصيفاً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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عزز العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه الصعب، اليوم، على ضيفه سيتي 2 -1 بالجولة 21، ورفع رصيده إلى 53 نقطة متصدراً دوري «الهواة»، سجل هدفي الفائز كل من راشد عيسى، واليكس، وللخاسر حمد عيسى، وأكمل سيتي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد جمال بارتلي في الدقيقة 80.

وفاز دبا بديربي الفجيرة متغلباً على الفجيرة بثلاثية، ليصل إلى النقطة 52، سجل الأهداف ديغو سيلفا «هدفين»، وتافادزوا.

وتغلب البطائح على غلف اف سي 4 - 2، أحرز الرباعية كل من اناتول برتندا «هدفين» ورودريغو يوسف سعيد، وللخاسر ابيبو «هدفين» ووصل البطائح إلى 43 في المركز الثالث.

وفاز حتا على الجزيرة الحمراء 2 - 1 أحرز هدفي«الإعصار» توستاتي ورزا، وللجزيرة بيني عبيد، وتغلب الرمس على مسافي بالنتيجة نفسها، وأحرز هدفي الفائز ليما ولمسافي دياكيتي.

وتقام الأحد مباراتان، ويلعب الحمرية مع الذيد، والتعاون مع مصفوت.

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