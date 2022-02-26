عمر خريبين ينقذ الوحدة من «فهود زعبيل»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قاد السوري عمر خريبين فريقه الوحدة للفوز على ضيفه الوصل بصعوبة، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحافظ للعنابي على فارق النقاط الست مع المتصدر العين، بعدما رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة، فيما توقف رصيد الوصل عند النقطة 22 في المركز الثامن.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف، سجله عمر خريبين في الدقيقة 27، بعد أن خطف الكرة داخل المنطقة، وسدد في شباك الحارس إبراهيم عيسى.

وندرت الفرص على المرميين، خلال الشوط الأول باستثناء هدف العنابي، ومحاولة وصلاوية خطيرة في نهاية الشوط علت العارضة.

واختلف الأداء تماماً في شوط المباراة الثاني، بعدما ارتفع نسق المباراة من كلا الفريقين، خصوصاً من جانب الوصل الذي ضغط على أصحاب الأرض، ونجح في خلق عدد من الفرص السانحة للتسجيل.

واستغل الوصل الأخطاء الكثيرة، التي ارتكبها دفاع الوحدة، وترجم أفضليته بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، احتسبها الحكم على منصور الحربي، ونفذها جلبيرتو بنجاح في الدقيقة 62.

وشكل تصدي حارس العنابي محمد الشامسي لركلة جزاء ثانية احتسبها حكم المباراة لعلي صالح، الذي تعرض لعرقلة من منصور الحربي داخل المنطقة في الدقيقة 70، أخفق في تسجيلها جيلبرتو، نقطة تحول في المباراة، بعد أن نجح عمر خريبين في إعادة التقدم مجدداً للوحدة، بعدها بأربع دقائق من متابعة لكرة أدريان سيلفا، حين وصلت الكرة لخريبين الذي وضعها بقوة في شباك حارس الوصل.

وكاد الوصل يتعادل مجدداً في أكثر من مناسبة، خاصة عندما انفرد جيلبيرتو بمرمى الوحدة، وراوغ حارسه الشامسي، ولكن الكرة طالت بغرابة إلى خارج الملعب.

وتحمل دفاع الوحدة عبء الدقائق الأخيرة من المباراة، وسط محاولات وصلاوية لخطف هدف التعادل، ولكن لم ينجح في تحقيق مبتغاه، ليحصد الوحدة ثلاث نقاط غالية.

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