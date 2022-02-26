السماوي ينتزع 3 نقاط غالية أمام الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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حقق بني ياس فوزاً ثميناً ومهماً على ضيفه الظفرة 2-0 في لقاء الفريقين، مساء اليوم، بالجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، تقاسم الفريقان التفوق فيها مع نجاح صاحب الأرض في انتزاع الفوز، والظفر بالنقاط الغالية، بعد خسارتين على التوالي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، وبقى الظفرة بعد تلقيه خسارة جديدة في 11 نقطة، ضمن منطقة الخطر.

ونال بني ياس الأفضلية في شوط اللعب الأول، بالاستحواذ على الكرة، وقيادة الهجمات على مرمى الظفرة، الذي اعتمد على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة على مرمى السماوي، الذي نجح مبكراً في الوصول إلى شباك عبد الله سلطان عن طريق أسحاق ثلين، الذي ترجم جهود زملائه إلى هدف في الدقيقة 11، وواصل بعدها الفريق تفوقه حتى نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد الظفرة إلى أجواء اللقاء، واسترد الأفضلية من مضيفه، بحثاً عن إدراك التعادل، وتحرك بفعالية في الجانب الهجومي، مسيطراً على منطقة الوسط، وصنع الظفرة عدداً من الفرص، التي لم ينجح في استثمارها، بينما تصدى فهد الظنحاني لتهديفة قوية من ديوب حرمت فارس الظفرة من التعادل.

وفي الجزء الأخير من اللقاء انتعش أداء بني ياس، الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة البديل عيسى المازمي في الدقيقة 78، الشيء الذي منح السماوي راحة كبيرة خاصة أنه كان يتعرض لضغط مستمر من الظفرة، وخلال الدقائق الأخيرة تبادل الفريقان الهجمات دون تغيير في النتيجة حتى أطلق قاضي الجولة صافرة النهاية.

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