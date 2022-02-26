«الرباط الصليبي» ينهي موسم سوزا مع بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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خضع البرازيلي صامويل سوزا، لاعب خط وسط بني ياس، لجراحة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أحد مستشفيات أبوظبي.

وانتهى موسم اللاعب البرازيلي المسجل في فئة المقيمين في كشوفات بني ياس بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الوحدة وبني ياس في دوري أدنوك للمحترفين وابتعد بسببها عن المشاركة مع الفريق قبل إجراء العملية الجراحية.

وانضم صامويل إلى بني ياس في عام 2019 في فئة المقيمين، وشارك مع فريق الرديف ببني ياس قبل تصعيده إلى الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني الروماني دانييل إيسايلا.

وكان بني ياس جدد عقد اللاعب في الموسم الماضي لمدة 3 سنوات إضافية وحتى عام 2024، ولكنه لم يشارك كثيراً مع الفريق بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب.

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