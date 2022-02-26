العين يغرد في القمة.. والجزيرة يعود للانتصارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز العين على مضيفه اتحاد كلباء، أمس، 2 - 0، في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، مغرداً في القمة ورافعاً رصيده إلى 42 نقطة بفارق 9 نقاط عن الوحدة ملاحقه المباشر، والذي يواجه الوصل اليوم، وسجل الهدفين التوغولى لابا كودجو، من ركلة جزاء بالدقيقة 28، والمغربي سفيان رحيمي، بالدقيقة 64، وعاد الجزيرة إلى سكة الانتصارات، وتغلب على مضيفه الإمارات 3 - 0، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، سجل الأهداف ميلوس وعبد الله ديابي، والبديل زايد العامري في الدقائق 37، و47 و86.

وتغلب خورفكان على النصر 4 - 0، وجاءت الأهداف عن طريق باربوزا، ايلتون، دوغلاس، دودو، في الدقائق 41، 45،47، 67 ليصل خورفكان إلى 18 نقطة.

وفاز عجمان على مضيفه العروبة 3 - 0 ليصل للنقطة 25 نقطة، وسجل الثلاثية لياندرو، ووليد أزارو، وأبوبكر تراولي.

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات ويلعب الوحدة مع الوصل في قمة جماهيرية، والشارقة مع شباب الأهلي بطموح إنهاء شراكة النقطة 30، ويلتقي بني ياس مع الظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز