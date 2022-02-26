زيادة أجانب دوري أبطال آسيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة من توصيات لجنة المسابقات بالاتحاد، والخاصة بدوري الأبطال وكأس الاتحاد، وأبرزها رفع الحد الأعلى لعدد اللاعبين الأجانب من (3+1) إلى (5+1)، والتي تسمح بمشاركة 5 لاعبين من أي جنسية ولاعب آسيوي، وذلك اعتباراً من موسم 2023 - 2024، كما أنه سيتم إقامة دوري الأبطال وكأس الاتحاد اعتباراً من فصل الخريف إلى الربيع، وعبر عامين في كل نسخة بدلاً من النظام الحالي، ويتم التطبيق اعتباراً من نسخة 2023 - 2024.

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