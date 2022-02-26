الإمارات تستضيف أكبر بطولة دولية «إلكترونية»

المصدر: دبي - وام

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تستضيف الإمارات «بطولة دوتا 2 دبي 2022 الدولية» للرياضات الإلكترونية، في الفترة من 2 إلى 6 مارس المقبل.

وتقام المنافسات في دبي، بجوائز تبلغ مليون درهم،وتعد البطولة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتأتي استضافتها في إطار تعزيز منتجات الاقتصاد الرقمي والإبداعي وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مفضلة للمبرمجين والمطورين الرقميين وأهم أحداث الرياضات الإلكترونية، وبدعم من الهوية الإعلامية للدولة وأكاديمية الإعلام الجديد وتنظم البطولة مؤسسة «جالكسي ريسر» الأكبر من نوعها للرياضات الإلكترونية وفعالياتها.

والتي تتخذ من دبي مقراً لها، في دعوة حصرية لفرق عالمية محترفة في الرياضات الإلكترونية للمشاركة في المنافسة المقامة على أرض الإمارات، بما يعزز موقعها مركزاً لتقنيات التلعيب والتصميم الرقمي وبرمجة المصادر المفتوحة والألعاب الإلكترونية وفعالياتها الدولية التي يتابعها ويشارك فيها الملايين.

وتضم قائمة الفرق المدعوة للبطولة 50 محترفاً ضمن 10 فرق عالمية هي «نجمة جالكسي»، و«فناتك»، و«تيم سبيريت»، و«فيرتس برو»، و«تيم سيكريت»، و«نجمة جالكسي أس إي آيه»، و «أو جي»، و«تندرا إي سبورتس»، و «تي أس أم»، و «بووم إي سبورتس».

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن استضافة الإمارات الفعاليات تعزز فرص الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، وتفسح المجال لتعزيز ثقافة البرمجة للوصول إلى هدف 100 ألف مبرمج في الإمارات هذا العام تماشياً مع مبادرات الاقتصاد الرقمي التي أعلنت عنها حكومة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ومن ضمنها ترسيخ دعائم الاقتصاد الأفضل بتنوعه والابتكار والاستكشاف المستمر للفرص.

وأضافت: تقيم العديد من مدن وعواصم العالم بطولات وفعاليات ضخمة للرياضات الإلكترونية، كما أعلنت شركات تواصل اجتماعي عالمية خططاً مستقبلية لتوفير تقنيات افتراضية تفتح آفاقاً لملايين المستخدمين ليشكلوا مجتمعات متصلة يجمعها عالم الرقمنة والواقع الافتراضي والمعزز والغامر وإمكاناته اللامحدودة التي ستميز مستقبل الفرص بالاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا والابتكار، وهذا ما تحرص عليه برامج ومبادرات حكومة الإمارات .

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد في دبي: نشهد نمواً مستمراً لجمهور وتطبيقات وبرمجيات تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية ، ورعايتنا للبطولة الدولية في دبي تسهم في تعزيز الصناعات الإبداعية.

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