ديربي «الفجيرة» يخطف أضواء «الأولى» اليوم

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تنطلق اليوم مواجهات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات مهمة ويخطف ديربي الفجيرة المثير بين دبا «النواخذة» وجاره الفجيرة،الأضواء فيما يستقبل العربي المُتصدر، فريق سيتي «الأخير»، ويلعب حتا مع الجزيرة الحمراء،والبطائح مع غلف اف سي،و الرمس مع مسافي في ديربي رأس الخيمة.

وفي أبرز مواجهات اليوم يسعى «النواخذة» في مباراته أمام الفجيرة للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الجولات العشر الأخيرة، ويمتلك دبا 49 نقطة بفارق نقطة عن العربي «50 نقطة» وللفجيرة 30 نقطة، ويسعى العربي للحفاظ على الصدارة عندما يلتقي مع سيتي، 6 نقاط، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي العربي من أجل حصد النقاط الثلاث .

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