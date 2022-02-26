«دولي الرجبي» يشيد بالمنشآت الرياضية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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التقى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، السير بيل بيمونت رئيس الاتحاد الدولي للرجبي بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مسيرة اللعبة في الإمارات وما وصلت إليه من مستويات متقدمة.

إشادة

وتعرّف معاليه من الضيف الزائر إلى أبرز البرامج والمبادرات التي يقدمها الاتحاد الدولي للرجبي لدعم اللعبة على جميع المستويات، مشيداً بالطفرة الملموسة التي تشهدها دولة الإمارات في المرافق والمنشآت الرياضية والبنى التحتية، الأمر الذي أثرى الحركة الرياضية بالدولة وجعلها الاختيار الأمثل للمؤسسات والجهات الرياضية الدولية والقارية لإقامة الفعاليات والاستحقاقات في جميع الألعاب والمسابقات التنافسية.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تحرص على تعزيز مسيرة كل الرياضات، بما يخدم مصلحة الرياضيين في المقام الأول، موضحاً أن رياضة الرجبي في الإمارات شهدت مراحل متسارعة من الازدهار والتطور في ظل عمل مجلس إدارة الاتحاد وحرصه على ترسيخ جهود الإمارات في زيادة رقعة ممارسة اللعبة بين جميع فئات المجتمع.

وأثنى معاليه على فوز الإمارات التاريخي بلقبي كأس غرب آسيا للرجال والسيدات لمنتخب الرجبي مشيرا إلى مشاركة الإمارات بأكبر وفد في البطولة العربية للرجبي بتونس.

حضور

حضر الاجتماع قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، كما حضر آلان جيلبين الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي.

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