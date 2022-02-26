منتخبنا يستهل «عربية الرجبي» بتخطي الجزائر

المصدر: تونس - العوضي النمر

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حقق منتخب الإمارات للرجال فوزاً غالياً ومستحقاً على نظيره الجزائر بنتيجة 17 مقابل 5 في افتتاح منافسات البطولة العربية السابعة للرجبي أمس، والتي تقام على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، فيما ظلم التحكيم فريق السيدات الذي تعرض للخسارة من نظيره التونسي.

حيث ارتكب حكم المباراة العديد من الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة، وبسببها تقدمت إدارة البعثة باحتجاج رسمي مدعم بفيديو لأحداث المباراة، وستقوم لجنة الانضباط بالنظر في الاحتجاج واتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح المنظمة.

وحقق منتخب مصر للسيدات فوزاً مستحقاً على الجزائر بنتيجة 38 دون مقابل وأصبح منتخبا مصر وتونس الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية، وفي مسابقة الرجال حقق منتخب تونس «ب» فوزاً مستحقاً على المنتخب المصري بنتيجة 21 دون مقابل، وتعادل منتخبا ليبيا وسوريا بنتيجة 12 لكل منهما، وحقق منتخب تونس «أ» فوزاً كبيراً على السعودية بنتيجة 45 دون مقابل.

مستوى متميز

وجاءت مباراة الرجال قوية المستوى، حيث ظهر شباب الأبيض الإماراتي بمستوى متميز على الرغم من صغر سن اللاعبين، ولكن حماسهم ورغبتهم القوية في تقديم مباراة جيدة قادتهم للفوز.

وأكد يوسف شاكر مساعد مدرب الأبيض أن النتيجة تعتبر دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين قبل لقاء مصر في المباراة الثانية وحافزاً للإصرار على المنافسة القوية سعياً لتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى، كما كسبنا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل باهر خلال الفترة المقبلة.

أهمية

وعبر محمد سلطان الزعابي رئيس بعثة الإمارات عن سعادته بالنتيجة الكبيرة التي حققها منتخب الرجال على نظيره الجزائري الذي يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، وقال الفوز مهم ولكن الأهم كسب مجموعة من اللاعبين الشباب، حيث دفع المدرب باولو بريلني بأربعة عناصر جديدة سيكون لهم مستقبل باهر.

وقال رئيس بعثة منتخب الإمارات إننا نهدف إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى خلال تلك البطولة، على الرغم من صغر متوسط أعمار اللاعبين واحتياجهم لمزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات، لذلك تعتبر المشاركة في البطولة العربية فرصة طيبة لإكساب اللاعبين الخبرة المطلوبة في ظل قوة المنافسات وصعوبتها، كما أن الفوز الأول دافع معنوي لتحقيق الطموح.

ووجه رئيس بعثة منتخب الإمارات الشكر إلي معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، على دعمه الكبير للعبة الرجبي، مما كان له الأثر الكبير في المشاركة بتلك البطولة وتقديم نتائج طيبة.

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