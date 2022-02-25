بني ياس والظفرة.. الفوز الغائب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يلتقي بني ياس «19 نقطة» والظفرة «11 نفطة» في الخامسة والنصف مساء السبت على ملعب الشامخة في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ويبحث الفريقان عن تذوق طعم الفوز الغائب منذ فترة في الدوري والسعي إلى تحسين موقعهما في جدول الترتيب، فيما تلقي مباراة الدور الأول بظلالها بعد أن خطف بني ياس نقاطها في الوقت بدل من الضائع.

وخرج بني ياس من نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوحدة، ولم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري بالخسارة في مباراتين وتعادل واحد، ولم يعرف الظفرة طعم الفوز في آخر 9 مباريات في الدوري وخسر في 5 مباريات وتعادل في 4، ويأمل الخروج من النفق المظلم والابتعاد عن خطر الهبوط حيث لا يفصله سوى نقطتين فقط عن العروبة صاحب المركز قبل الأخير.

وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن فريقه يبحث عن إحراز أكبر عدد من النقاط، وليس الأداء، مشيراً إلى أن الظفرة تغير كثيراً عن مباراة الدور الأول والتي حسمها بني ياس 2-1 بصعوبة.

وشدد على أهمية تحقيق النقاط الثلاث لتجاوز خيبة الخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوحدة، وقال:علينا تجاوز مشكلتنا الرئيسية هذا الموسم المتمثلة في إضاعة فرص سهلة للتسجيل مما أضاع علينا الكثير من المباريات.

وأوضح أن الفريق لا يملك حلولاً كثيرة على صعيد اللاعبين وعليه المحافظة على المجموعة المتواجدة ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية.

إنهاء الهجمات

وشدد البرازيلي روجير ميكالي مدرب الظفرة على حاجة فريقه للفوز وحصد نقاط المباراة من أجل تعديل موقفه والهروب من الخطر، مؤكداً أن الظفرة استعد جيداً خلال الفترة الماضية وسيستعيد بعض اللاعبين.

وقال: الجهاز الفني ركز على مشكلة إنهاء الهجمات واللمسة الأخيرة التي عانى منها خاصة في المباراة الأخيرة أمام الإمارات التي انتهت بالتعادل رغم تفوق الظفرة الذي كان الأقرب للفوز، مشيراً إلى أن الفريقين،كتاب مفتوح، كما أن فريقه في جاهزية جيدة.

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