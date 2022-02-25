عجمان للنقطة 25 والعروبة يواصل النزيف

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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واصل عجمان انتصاراته ونتائجه القوية في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين بفوزه خارج ملعبه على مضيفه العروبة 3-0 باستاد الفجيرة ضمن الجولة 17، ليصل للنقطة 25 في جدول الدوري، فيما واصل العروبة نزيف النقاط، واستمر في 9 نقاط، وهو الفوز السابع لعجمان والخسارة العاشرة للعروبة في المسابقة.

بدأت المباراة سريعة بفضل النهج المفتوح للفريقين في الناحية الهجومية، وكانت الخطورة واضحة لصالح عجمان على دفاع العروبة، ونجح البرازيلي لياندرو في ترجمة أفضلية عجمان من أول فرصة لهدف التقدم قبل مرور 5 دقائق بتسديدة بيسارية خادعت الحارس أحمد حمدان في أقصى الزاوية اليمنى، وأسهم الهدف في زيادة فاعلية عجمان الذي سيطر بشكل واضح على منطقة بناء الهجمات «خط الوسط»، وأنقذ الحارس أحمد حمدان فريقه من تسديدة بلال يوسف، وفي المقابل لم تخلُ هجمات العروبة من خطورة على مرمى الحارس علي الحوسني، وتهيأت فرصتان لتعديل النتيجة أهدرهما المهاجم كياكي لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

وجاء الشوط الثاني بذات السرعة، وقام العروبة بعدة محاولات لتعديل النتيجة أبرزها تسديدة جانلوكا، وجاء الرد قوياً من عجمان في الدقيقة 65 عبر المهاجم المغربي وليد أزارو الذي استثمر تمريرة فراس بالعربي وحولها داخل المرمى في الزاوية اليسرى مسجلاً الهدف الثاني، ونجح عجمان في السيطرة على المباراة بعد ذلك، ونجح بوبكر تراولي في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90 من تمريرة ذهبية لفراس بالعربي بعد خطأ دفاعي فادح، انتهت عليه المباراة التي أدارها الحكم خالد ناجم.

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