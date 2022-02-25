الشارقة وشباب الأهلي.. فض الشراكة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ــ دبي - إيهاب زهدي

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تحمل مواجهة الشارقة وضيفه شباب الأهلي في ختام مباريات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تقام في الثامنة مساء السبت بإستاد الشارقة، عدة عناوين أهمها فض الشراكة بينهما في سباق جدول الدوري بعد تساويهما في النقاط 30 نقطة لكل منهما، وهي بمثابة رد الاعتبار للضيوف الذين خرجوا من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الدور ربع النهائي، على يد الشارقة بركلات الترجيح في أول مواجهة جمعت المدرب كوزمين وهو يرتدي بدلة تدريب الشارقة بفريقه السابق شباب الأهلي.

ويخوض الشارقة المباراة وهو في وضع مثالي فنياً ومعنوياً بعد تأهله الغالي إلى نهائي بطولة الكأس الغالية، وإن كان الفريق يفقد مدافعه عبد الله غانم بسبب إصابته برباط الركبة إلا أن توفر البدلاء يجعل الأمور مستقرة، وخاض الفريق 3 تدريبات من بعد مواجهته السابقة مع الوصل، وحرص المدرب كوزمين على إيقاف مظاهر الفرحة بالتأهل لنهائي الكأس من أجل التركيز على مواجهة شباب الأهلي، والتي تعتبر فرصة مهمة للفريقين للمحافظة على حظوظهما في سباق المقدمة.

وعلق كوزمين على مواجهة شباب الأهلي قائلاً: يجب علينا أن نعرف كيف نتعامل مع فرحة التأهل، انتهى يومان من الفرح بالتأهل للنهائي الغالي، وعلينا حالياً النظر للمباراة المهمة التي تجمعنا مع منافس قوي ومتمرس ويمتلك مجموعة لاعبين مميزين وجهازاً فنياً محنكاً، يعتبر شباب الأهلي من أفضل فرق الدوري ويجب علينا تجاوز ظروف إرهاق بعض اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة السابقة والتعامل مع المباراة بشكل يكفل لنا الفوز.

وأضاف: دورنا كجهاز فني إعادة اللاعبين من حالة الفرح إلى حالة العمل للمباريات المتبقية، احتفلنا في اليومين السابقين بالتأهل وعلينا النظر إلى الاستحقاقات التي تنتظرنا وأنا واثق من تحملهم المسؤولية.

غيابات

وكشف كوزمين عن الغيابات في صفوف لاعبيه وقال: نفقد جهود مدافعنا عبد الله غانم لفترة قد تطول وهو أمر مؤسف وهو من اللاعبين المهمين على جميع النواحي داخل وخارج الملعب، ويعتبر هو وشاهين والحوسني من أعمدة الفريق ونعتمد عليهم كثيراً، وغيابه يعني غياب لاعب مؤثر جداً داخل الملعب وقائد خارجه ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة.

وعن حظوظ فريقه في الدوري قال: حظوظنا في الحصول على درع الدوري أقل بكثير من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فالجميع يرى نادي العين يحقق نتائج إيجابية بقوة ولم يخسر سوى مرة واحدة وحتى المطارد الرئيسي هو نادي الوحدة، ثم يأتي بعده أكثر من ناد في المنافسة، الأمور ليست بيدنا وعلينا فقط التحسن من مباراة لأخرى والحفاظ على النتائج الإيجابية.

مواجهة صعبة

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أهمية المواجهة، وقال: أتوقع مواجهة صعبة بين الفريقين، مع سعي كل منهما للفوز، والتساوي فيما بينهما في عدد النقاط.

وأضاف: الفوز سيكون من نصيب الفريق الأكثر تركيزاً، والأقل أخطاءً، وأتمنى أن نكون في قمة التركيز، والمعنويات العالية، وثقتنا كبيرة في اللاعبين، وقدرتهم على تقديم مستوى جيد، أمام الشارقة أحد الفرق المتنافسة على درع الدوري

وعن الشارقة، قال: الشارقة يقدم مستويات ونتائج جيدة في الفترة الأخيرة مع مدربه الروماني كوزمين، وشباب الأهلي مقبل على مباريات قوية وصعبة ومضغوطة، ويسعى لمواصلة الانتصارات، وسندفع باللاعب الأكثر جاهزية في التشكيلة الرئيسية للمباراة.

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