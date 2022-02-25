الوحدة والوصل.. قمة جماهيرية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ــ دبي- إيهاب زهدي

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يبحث الوحدة عن الاستمرار في ملاحقة العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين والبقاء في صراع المنافسة على الدرع عندما يستضيف الوصل في الخامسة والنصف مساء السبت باستاد آل نهيان، في قمة جماهيرية ضمن مباريات الجولة 17،ويحتل الوحدة المركز الثاني بـ 33 نقطة ويتطلع إلى الفوز الخامس على التوالي والعاشر بالموسم في الدوري، ويتسلح بجمهوره الذي من المتوقع أن يحضر في المدرجات، كما أن المعنويات عالية داخل أروقة الفريق بعد التأهل إلى نهائي الكأس الغالية على حساب بني ياس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على البطولات المحلية الثلاث، ويلعب «العنابي» بشعار «الفوز فقط» لأن أي نتيجة أخرى مع فوز منافسه العين ستبعده خطوة عن المنافسة خاصة وأن الفريق يسعى إلى تقليص الفارق مع اقتراب الدوري من المرحلة النهائية

وركز الجهاز الفني على استشفاء اللاعبين نظراً لضغط المباريات إذ يحاول قدر الإمكان اتباع سياسة التدوير في بعض المراكز تفادياً للإرهاق،فيما يدخل الوصل المواجهة بحثاً عن فوز معنوي مهم، بعد خسارته في قبل نهائي الكأس الغالية أمام الشارقة،، ولدى «الإمبراطور» 22 نقطة، ويحتل المركز الثامن، وفوزه ربما يقربه من صراع المربع الذهبي، في حال خدمته نتائج الفرق الأخرى.

وتوقع غريغوري مدرب الوحدة مباراة صعبة،ووصف الوصل بالفريق القوي والذي يمتلك مدرباً جيداً ولم يحالفه الحظ في مباراته السابقة ضد الشارقة، مما يعني أن الوحدة مطالب ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز.

وأكد أنه من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالإرهاق البدني في ظل الضغط الكبير للمباريات ولكن هناك تنسيق دائم مع الجهاز الطبي للوقوف على الحالة البدنية للاعبين واستغلال كل ساعة لتحضير اللاعبين ولذلك يتخذ قراره بتحديد التشكيلة الأساسية قبل المباراة بساعات.

وقال البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الوصل: أمامنا مباريات صعبة وقوية، وعلينا التركيز على مبارياتنا في الدوري لحصد أكبر عدد من النقاط للارتقاء في جدول الترتيب، والمطلوب تجاوز الخروج من نصف نهائي الكأس، وأن نظهر شخصيتنا، ونتخطى الكبوة.

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