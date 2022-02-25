العين يبتعد بالصدارة بفارق تسع نقاط

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

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ابتعد العين بصدارة دوري أدنوك رافعاً رصيده إلى (42 نقطة) بفارق تسع نقاط عن ملاحقه المباشر، بعد فوزه 2-0 على مضيفه اتحاد كلباء مساء اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة 17 من المسابقة، وسجل هدفي الفريق البنفسجي كل من التوغولى لابا كودجو، من ركلة جزاء في الدقيقة (28)، والمغربي سفيان رحيمي، في الدقيقة (64)، وبخسارته بقي اتحاد كلباء في المركز العاشر برصيد (18 نقطة).

وحقق العين فوزه رقم (11) على اتحاد كلباء مقابل فوزين للأخير في 16 مواجهة جمعت الفريقين في عهد الاحتراف، فيما حضر التعادل بينهما في ثلاث مناسبات.

الشوط الأول

دخل الفريقان لأرضية ملعب المباراة وكلاهما يأمل في الفوز، فالعين يتطلع للمحافظة على صدارته بنفس فارق النقاط الست على أقل تقدير، فيما يسعى كلباء للتقدم خطوة في سلم الترتيب والابتعاد أكثر عن المنطقة الخطرة مع تقدم المنافسة، ورغم السيطرة العيناوية الواضحة في البداية، إلا أن الفريق البنفسجي لم ينجح في زيارة مرمى أصحاب الأرض إلا عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ليتبين اصطدام الكرة بيد مدافع الاتحاد، فيما تألق الحارس الشاب عيسى الهوتي، في إنقاذ مرماه من أهداف محققة أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اندفع لاعبو اتحاد كلباء للهجوم وضغطوا بقوة على منطقة العين، بغية إدراك التعادل وتألق البديل أحمد جشك، ليشكل خطورة بالغة على الجهة اليمنى للعين، وصنع فرصاً خطيرة أمام مرمى خالد عيسى، لم يستفد منها أصحاب الأرض، وفي الأثناء استفاد المغربي سفيان رحيمي، من تمريرة التوغولى لابا كودجو، في هجمة مرتدة لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثاني للعين، وبعدها بدقيقة واحدة كاد لابا أن يضيف الهدف الثالث بنفس سيناريو الهجمة المرتدة الخاطفة، لكن تسديدته علت العارضة، وحافظ العين على تقدمه إلى النهاية ومضى ليفوز بهدفين دون مقابل.

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