النسور يستعيد ذاكرة «النصر» برباعية بعد 114 يوماً

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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استعاد خورفكان ذاكرة «النصر» بعد مرور 114 يوماً منذ آخر يوم حقق خلاله الفوز على العروبة ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك، وذلك بعد ما تغلب اليوم برباعية على ضيفه النصر بعد مواجهة مثيرة وقوية شهدت استماتة كبيرة من لاعبي خورفكان ورغبة في تجاوز التراجع السابق على مستوى النتائج ولم يكن العميد في يومه بعد وتعددت أخطاء الحارس واللاعبين.

، وجاءت الأهداف الأربعة على مدار الشوطين عن طريق الرباعي الأجنبي باربوزا، ايلتون، دوغلاس، دودو، في الدقائق 41، 45،47، 67 ليصل خورفكان برصيده إلى 18 نقطة «العاشر» ويتجمد العميد عند 22 نقطة في المركز السادس بشكل مؤقت.

ولم تفِ الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول بما وعدت به بعد أن ساد الحذر الشديد أجواء اللقاء وغابت الخطورة على مرمى الفريقين باستثناء بعض التسديدات التي لم يكتب لها النجاح، وحاول لاعبو خورفكان فتح ثغرات وسط دفاع النصر الذي بدا متماسكاً وفارضاً رقابة لصيقة على ثلاثي هجوم خورفكان تانكي، ايلتون وباربوزا.

وفي المقابل اعتمد الضيوف على المرتدات التي لم تخل من خطورة والتي كاد من إحداها أن يحرز ضياء سبع هدف التقدم للعميد لكن الكرة الثابتة تحولت من حائط الصد إلى ضربة ركنية لم تغير في لوحة النتيجة «الصفرية»، وفي آخر أنفاس هذا الشوط انتفض النسور وتمكنوا من تسجيل هدفين جاء الأول عن طريق تسديدة الوافد الجديد باربوزا الذي تلقى تمريرة سحرية من دودو ليرسل اللاعب كرة أرضية زاحفة عانقت شباك النصر في الدقيقة 41 .

ولم تمض سوى دقيقتين ليعود خورفكان ويضيف الهدف الثاني بعد أن استغل ايلتون خطأ «فادحاً» لحارس مرمى النصر احمد شمبية والذي لم يحسن استلام الكرة لتسقط من بين يديه ويخطفها ايلتون محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم خورفكان 2-0.

مع انطلاقة الشوط الثاني واصل صاحب الأرض الضغط ليعزز رصيده بهدف ثالث جاء عن طريق دوغلاس تانكي الذي سدد كرة مرت بين قدمي الحارس شمبية في الدقيقة 48، ويضيف نجم المباراة دودو الهدف الرابع بطريقة رائعة بعد أن قابل إحدى العرضيات على الطائر استقرت يسار حارس النصر في الدقيقة 67 لينتهي اللقاء بفوز مثير للنسور على النصر برباعية بيضاء.

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