الجزيرة يعود للانتصارات ويعمق جراح الصقور

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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عاد الجزيرة إلى سكة الانتصارات بالفوز الذي حققه على مضيفه الإمارات 3-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم (الجمعة) بالجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق المتوسطة من الفريقين، كانت حافلة بصناعة الفرص والهجمات المتبادلة، وشهدت طرد لاعب الصقور خالد عمبر بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقة من نهاية الزمن الرسمي.

وجاء فوز فخر أبوظبي عقب خسارته الجولة الماضية أمام النصر، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة محافظاً على مركزه الخامس في جدول الترتيب دون أن يتأثر بنتائج بقية مباريات الجولة، بينما الخسارة عمقت جراح الصقور وقربته أكثر من شبح الهبوط قياساً بتوقف رصيده في 6 نقاط بالمركز الأخير.

وبالعودة إلى اللقاء، شهد الشوط الأول أداءً متكافئاً مع أفضلية محدودة لفخر أبوظبي في الأداء وتفوقه الكامل في النتيجة بإحرازه هدفين عن طريق مدافعه ميلوس في الدقيقة 37، وعبد الله ديابي الذي أحرز الهدف الثاني من صناعة رائعة للهداف علي مبخوت في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للحصة الأولى التي شهدت عدداً من الفرص المهدرة للفريقين.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء الجاد من الفريقين، وأجرى أيمن الرمادي مدرب الصقور بعض التعديلات الهجومية في صفوفه لإدراك التعادل، دون أن تتوقف محاولات فخر أبوظبي في إضافة الهدف الثالث الذي جاء في الدقيقة 86 عن طريق البديل زايد العامري من ضربة ثابتة، وكان بمثابة هدف الحسم الذي منح فخر أبوظبي الأمان وانتهت عليه المباراة.

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