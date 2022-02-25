اللجنة الأولمبية الدولية تطالب بنقل أو الغاء الأحداث المقررة في روسيا وبيلاروس

المصدر: أ ف ب

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طالبت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية بنقل أو الغاء الأحداث المقررة في روسيا وبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا وأدانت بشدة قيام روسيا بخرق الهدنة الاولمبية من قبل الدولتين.

كما ناشدت اللجنة الاولمبية بعدم رفع الأعلام الروسية أو البيلاروسية وعدم عزف النشيد الوطني لهاتين الدولتين في المحافل الرياضية العالمية غير المدرجة تحت عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات (وادا).

وأعربت الهيئة عن عميق قلقها في ما يتعلق بأمن افراد اللجنة الأولمبية في أوكرانيا وأعلنت تضامنها الكلي معهم مشيرة إلى أن فريق عمل اللجنة الأولمبية في اتصال دائم مع اللجنة الأولمبية الأوكرانية حول إمكانية ارسال مساعدات إنسانية إذا لزم الأمر.



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