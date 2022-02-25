"أبوظبي الرياضية" تفوز بحقوق بث كأس إيطاليا وتنقلها مجاناً في الإمارات والمنطقة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية عن حصولها على حقوق البث الحصرية لمباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم، وبث مباريات هذا الدور من البطولة داخل دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرياً ومجاناً على شاشة أبوظبي الرياضية، ليتمكن المشاهدون في كل دول المنطقة من متابعة هذه المباريات وما تمثله من أهمية للكرة الإيطالية وتاريخها و للكرة العالمية بشكل عام.

وأكد البيان الصادر اليوم عن إدارة القناة أن البث سيبدأ اعتبارا من الأول من مارس 2022 حيث ستقام أولى مباراتي ذهاب نصف النهائي وحتى المباراة النهائية للبطولة في الحادي عشر من مايو المقبل، حيث تأهلت أربعة فرق لهذا الدور هي: ميلان وانترميلان وفيورنتينا ويوفنتوس.

وكانت "أبو ظبي الرياضية" قد خاضت مفاوضات ناجحة للحصول على حقوق مباريات هذا الدور من البطولة، والتي كان من بين أهم عوامل نجاحها الثقة الكبيرة التي تحظى بها قنوات أبوظبي الرياضية فضلاً عن المستوى المتميّز الذي تقدم به المباريات والفعاليات المختلفة للجمهور وهو ما مثل واحدة من أهم نقاط القوة للحصول على هذه الحقوق.

وستخصص أبوظبي الرياضية مع نقل هذه المباريات استوديو تحليلي يرافق كل مباراة يضم عدداً من أبرز محللي القناة والخبراء في الكرة الإيطالية، كما سيتم نقل المباريات بتعليق صوتي باللغتين العربية والإنجليزية في الوقت نفسه.

وأكدت قنوات أبوظبي الرياضية أن مساعي الحصول على المزيد من البطولات والفعاليات ستتواصل سعياً لتحقيق كل ما يتمناه المشاهدين، سواء في كرة القدم أو غيرها من الرياضات التي تهم قطاعات كبيرة من محبي الرياضة في العالم العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن مباريات ميلان والإنتر تظل واحدة من أشهر وأبرز ديربيات كرة القدم في العالم، ويمثل لقاء الفريقين دائماً لقاء السحاب أو كما يطلق عليه المشاهدون "ديربي الغضب" من خلال تاريخ طويل وحافل يقف خلف الفريقين المتنافسين أبناء المدينة الواحدة، وتسيطر على اللقاء حالياً منافسة الفريقين في الدوري حيث يحتل ميلان الصدارة بفارق نقطتين عن الانتر حامل اللقب وهي نقطة مثيرة للغاية في اللقاء تقوي من عنصر المنافسة فيه.

ومن ناحية أخرى يمثل لقاء يوفنتوس حامل لقب كأس إيطاليا وصاحب الرقم القياسي في مرات الفوز باللقب بواقع أربعة عشر مرة، قطباً مهما يحظى بمتابعة كل المشاهدين ومحبي هذا الفريق في لقائه مع فيورنتينا الذي حقق اللقب من قبل 6 مرات، ويظل مهما كان موقفه في جدول الدوري حالياً واحداً من أعرق الأندية الإيطالية والعالمية بشكل عام، وهو ما يضفي على اللقاء أبعاداً مثيرة يحبها متابعو كرة القدم.

وتم اعلان جدول مباريات هذا الدور من البطولة كالتالي : أولاً: ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم 1 مارس 2022 : مباراة ميلان مع انتر ميلان 2 مارس 2022 : مباراة فيورنتينا مع يوفنتوس ثانياً: مباريات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 20 أبريل 2022: انتر ميلان مع ميلان 21 أبريل 2022: يوفنتوس مع فيورنتينا أما المباراة النهائية فستكون يوم 11 مايو 2022 في روما .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز