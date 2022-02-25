«المحترفين» تطلق «منصة الابتكار تحدي الجامعات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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بدأت، أمس، النسخة الثانية من «منصة الابتكار- مسابقة تحدي الجامعات 2022»، التي تنظمها رابطة المحترفين تزامناً مع شهر الابتكار، وقدم ستيوارت لارمان مدير إدارة التراخيص والتطوير شرحاً عن البرنامج الزمني ، ويتضمن 4 مراحل تستمر حتى مارس المقبل، والذي يشهد الإعلان عن المشروع الفائز، والذي سيتم تطبيقه في مسابقات المحترفين في الموسم المقبل.

شهد الفعاليات، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلو أندية الجزيرةوالعين والوصل، و8 كليات من جامعة الإمارات، كليات التقنية العليا، جامعة خليفة، جامعة السوربون، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة عجمان، الجامعة الكندية بدبي وكلية الخوارزمي.

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