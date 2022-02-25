الهلال السوداني: شروط «كاف» تعجيزية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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هاجم الدكتور عبدالله العاقب، نائب أمين مال الهلال السوداني، ورئيس البعثة إلى القاهرة لأداء مباراة الفريق الأفريقية أمام المريخ الجمعة، ما وصفها بالشروط التعجيزية للسماح بدخول المشجعين لمتابعة المباراة .

واشترط الاتحاد الأفريقي دخول 500 مشجع من كل فريق، على أن يتم إخضاعهم لفحص كورونا قبل 72 ساعة من المباراة، مع دفع 100 جنيه مصري، وأعلن الهلال رفضه الشروط، واعتبرها استهدافاً لحقوق الجماهير. وشدد العاقب على وجود سوء نية في الشروط المعلنة، مضيفاً أن من ضمن الشروط تسجيل أسماء الجماهير وإرسالها للكاف قبل المباراة.

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