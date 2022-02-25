4 مباريات في «أدنوك للمحترفين» بشعار «الإمارات تبتكر» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بأربع مباريات، وتقام الجولة تحت شعار «الإمارات تبتكر»، تزامناً مع شهر الابتكار، وهو أكبر حدث وطني، يحتفل بالابتكار والمبتكرين في جميع أنحاء الإمارات، ويأتي تعبيراً عن حرص رابطة المحترفين على المساهمة في دعم جهود ثقافة الإبداع والابتكار والتفوق الرقمي والعلمي والتقني في الدولة، وتسليط الضوء على هذا الحدث المهم، وسيتم عرض شعار «الإمارات تبتكر»، على الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملاعب، والشاشات الكبرى داخلها، ويلتقي عند الخامسة والنصف مساء، الإمارات مع الجزيرة وخورفكان مع النصر، ويلعب في الثامنة مساء كلباء مع العين، والعروبة مع عجمان.

ويلعب العين متصدر الدوري وكلباء بطموحات متباينة، ويسعى «الزعيم» للاستمرار في التحليق بعيداً في الصدارة، ويدخل المباراة برصيد 39 نقطة، فيما يبحث «النمور» عن الانتصار الغائب، وكانت آخر الهزائم أمام عجمان 3 - 4، والتي جمدت الفريق عند 18 نقطة، وكان العين فاز في مباراة الذهاب باستاد هزاع بن زايد بالأربعة. ويدخل كلباء بمعنويات عالية، بعد اكتمال صفوفه بعودة جميع الغائبين، بمن فيهم كايو كانيدو، والمدافع المتميز كوامي أتون.

يلتقي الإمارات وضيفه الجزيرة بشعار التعويض، بعد تعثرهما في الجولة الماضية، وحقق «الصقور» صاحب النقاط الست تعادلاً أشبه بالخسارة، أمام الظفرة منافسه المباشر على البقاء، فيما خسر «فخر أبوظبي» أمام النصر، ليبتعد أكثر عن إمكانية الدفاع عن لقبه. ورغم أفضلية الجزيرة «26 نقطة» في المستوى والنتائج، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام صاحب الأرض، الذي يقاتل من أجل البقاء.

ويستضيف خورفكان فريق النصر، بطموح وضع حد لهزائمه المتلاحقة، فيما يخطط «العميد» لمواصلة نتائجه الإيجابية، تحت قيادة المدرب سالم ربيع، الذي خلف الأرجنتيني رامون دياز، ونجح في حصد 4 نقاط في آخر مباراتين أمام العروبة والجزيرة، وستكون العلامة الكاملة هدف الفريقين، ولا يزال الخطر يحيط بخورفكان «15 نقطة»، من واقع الفارق الضئيل مع ثلاثي المؤخرة، الظفرة والعروبة والإمارات، كما أن الأرجنتيني كالديرون مدرب الفريق، لا يزال يبحث عن فوزه الأول مع الفريق، بعد تعرضه لثلاث هزائم منذ تصديه للمهمة، ويخوض النصر «22 نقطة»، المباراة، بذكريات فوزه في مرحلة الذهاب بثلاثية بيضاء.

ويلعب العروبة وضيفه عجمان في مواجهة متباينة، ويهدف الفريقان إلى تحقيق التفوق، وكسر التعادل في لقاء الذهاب الذي انتهى على 1 - 1، وقفز «البرتقالي» للمركز السادس في الترتيب، برصيد 22 نقطة، بينما العروبة في المركز 13 برصيد 9 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز