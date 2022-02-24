الإمارات والجزيرة.. التعويض

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الإمارات وضيفه الجزيرة عند الخامسة والنصف مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، والمقامة تحت شعار «الإمارات تبتكر»، ويدخل الفريقان المباراة بخيار التعويض، بعد تعثرهما في الجولة الماضية، وحقق «الصقور» صاحب النقاط الست تعادلاً أشبه بالخسارة، أمام الظفرة منافسه المباشر على البقاء، فيما خسر «فخر أبوظبي» أمام النصر ليبتعد أكثر عن إمكانية الدفاع عن لقبه.

ورغم أفضلية الجزيرة «26 نقطة» في المستوى والنتائج، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام صاحب الأرض الذي يقاتل من أجل البقاء، بجانب أنه ظل يقدم مستويات جيدة أمام مختلف المنافسين مع مواصلة معاناته من نزيف النقاط.

أهمية

وأكد أيمن الرمادي مدرب «الصقور» أهمية اللقاء لفريقه، ذاكراً أن جميع المواجهات المتبقية في الدوري مهمة جداً للفريق بسبب موقف في المنافسة، وقال: نقاط الفوز الثلاث تتطلب جهداً كبيراً وتركيزاً عالياً، ونعلم أننا نواجه منافساً قوياً ومن أفضل فرق الدولة لكن لدي ثقة كبيرة في فريقي ولاعبونا على قدر المسؤولية، ويتسلحون بالإصرار والعزيمة، ونتمنى إسعاد جماهير رأس الخيمة بتحقيق الفوز.

احترام الصقور

أظهر مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احتراماً كبيراً لمنافسه، ذاكراً أنه تطور كثيراً في الفترة الماضية ويقدم مستويات جيدة ويعرف كيف يتقدم بالكرة من المنطقة الدفاعية للهجومية، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بالاجتهاد لأجل تحقيق الفوز.

وبرر كايزر عدم نجاح فريقه في الفوز خلال بعض الجولات رغم أفضليته المستمرة في السيطرة، إلى أن أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه يخلق فراغات في المنطقة الدفاعية يجعل مهمة المنافسين أسهل في إحراز الأهداف من الهجمات المرتدة، بجانب عدم التوفيق الذي يلازم لاعبيه أحياناً في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأكد مدرب الجزيرة أن الدفاع عن لقب الدوري أصبح مهمة صعبة بسبب فارق النقاط، وضغط المباريات، مشيراً إلى مشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا وقال: ما دام أن الفرصة متاحة علينا أن نحاول دائماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز