خورفكان والنصر.. العلامة الكاملة

المصدر: دبي- عدنان الغربي خورفكان – محمد فضل

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يستضيف خورفكان فريق النصر بملعب صقر بن محمد القاسمي، في الخامسة والنصف مساء الجمعة، بالجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، بطموح وضع حد لهزائمه المتلاحقة، فيما يخطط «العميد» لمواصلة نتائجه الإيجابية، تحت قيادة المدرب سالم ربيع، الذي خلف الأرجنتيني رامون دياز، ونجح في حصد 4 نقاط في آخر مباراتين أمام العروبة والجزيرة، وستكون العلامة الكاملة هدف الفريقين، لتحسين وضعهما في جدول الترتيب.

ولا يزال الخطر يحيط بخورفكان «15 نقطة»، من واقع الفارق الضئيل مع ثلاثي المؤخرة، الظفرة والعروبة والإمارات.

كما أن الأرجنتيني كالديرون مدرب الفريق، لا يزال يبحث عن فوزه الأول مع الفريق، بعد تعرضه لثلاث هزائم منذ تصديه للمهمة، وسيعود لصفوف خورفكان، المدافع عبد الله الرفاعي، بعد غيابه عن مواجهة الوحدة، بسبب عقوبة الكارت الأحمر.

ويخوض النصر «22 نقطة»، المباراة، بذكريات فوزه في مرحلة الذهاب بثلاثية بيضاء، وأكد سالم ربيع أن النصر على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خورفكان.

وقال: أنهينا خطوتين بنجاح أمام العروبة والجزيرة، وسنقاتل في الـ 10 خطوات المتبقية في دوري أدنوك، لنظهر الصورة الحقيقية للنصر، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وعلى التزامهم في التدريبات.

وقلل سالم ربيع من أهمية بعض الغيابات في تشكيلة الفريق، مؤكداً أن العميد بمن حضر، وأنه يثق في جميع اللاعبين دون استثناء، وأضاف: لا فرق بالنسبة لي بين اللاعب الأساسي ومن يجلس على الدكة، نعمل بروح الفريق الواحد، والجميع محل ثقة.

وقال كالديرون: المباراة تعتبر نهائي كؤوس، وفريقي جاهز، مشيراً إلى أن الفريق يتطور، ولكنه بحاجة للفوز لمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية.

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