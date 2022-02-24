العروبة وعجمان.. كسر التعادل

المصدر: عجمان-ياسر قاسم ــ الفجيرة – محمد فضل

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يشهد استاد الفجيرة في الثامنة من مساء الجمعة لقاء العروبة وضيفه عجمان في مواجهة متباينة ضمن مواجهات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ويهدف الفريقان إلى تحقيق التفوق، وكسر التعادل في لقاء الذهاب الذي انتهى على 1 - 1، وقفز «البرتقالي» للمركز السادس في الترتيب برصيد 22 نقطة بينما العروبة في المركز 13 برصيد 9 نقاط، وتقام الجولة تحت شعار «الإمارات تبتكر».

واستعد عجمان للمباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولة الماضية على اتحاد كلباء 4 - 3، كما أن الفريق مكتمل الصفوف، ويبدو وضع العروبة صاحب الأرض والجمهورغير مطمئن، ويأمل العودة للإنتصارات وتبدو صفوفه مكتملة وتشهد قائمة الفريق عودة الكاميروني كاك الذي غاب عن تشكيلة الفريق أمام شباب الأهلي بسبب «تراكم الإنذارات».

وأكد فتحي العبيدي مدرب العروبة أن مباراة عجمان في غاية الأهمية للفريق، مطالباً لاعبيه بالتركيز لتحقيق النتيجة المرجوة،وحذر من خطورة المنافس الذي وصفه بالفريق المنظم والقادم للفجيرة بفوز مثير على كلباء

ونوه إلى أن الخطأ ممنوع في جميع مباريات الفريق المقبلة وقال: وثقتي كبيرة في اللاعبين لتعويض الخسارة من شباب الأهلي.

صعوبة

في المقابل لم يخف المدرب غوران شعوره بصعوبة المباراة، مشيراً في إلى أن منافسه العروبة حقق نتائج جيدة أمام فرق كبيرة حصل منها على كثير من النقاط، لا سيما وأن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل، ورد غوران على سؤال «البيان الرياضي» حول أسباب تعثر عجمان أمام الفرق المشابهة له في وقت حقق معظم نقاطه أمام الفرق الكبيرة، وقال: لا يوجد اختلاف في مستوى عجمان وتعامله مع جميع المباريات، بل إن المستوى كان ثابتاً إلى حد كبير ولكن ربما تلعب الفرق التي تشابه عجمان أو تلعب من أجل البقاء بتركيز دفاعي أكثر وهذا يخلق صعوبات واضحة على عكس اللعب المفتوح أمام بقية المنافسين.

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