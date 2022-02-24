كلباء والعين.. طموحات متباينة

المصدر: العين: طلحة عبد الله ــ كلباء: محمد فضل

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يحل العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين ضيفاً في الثامنة مساء الجمعة على كلباء بملعبه، ضمن مباريات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، المقامة تحت شعار «الإمارات تبتكر»، ويلعب الفريقان بطموحات متباينة، ويسعى «الزعيم» للاستمرار في التحليق بعيداً في الصدارة، التي يحتلها منذ أسابيع، ويدخل المباراة برصيد 39 نقطة، فيما يبحث «النمور» عن الانتصار الغائب، وكانت آخر الهزائم أمام عجمان 3 - 4، والتي جمدت الفريق عند 18 نقطة، وكان العين فاز في مباراة الذهاب باستاد هزاع بن زايد بالأربعة.

وأكد الأوكراني، ريبروف، المدير الفني للعين، خلو قائمة فريقه من أي إصابات جديدة، مشيراً إلى ارتفاع معنويات لاعبيه بعد الفوز في الجولة الماضية، مبيناً أن تحضيرات فريقه للقاء كلباء مضت بصورة جيدة.

وأضاف: شاهدت عدة مباريات للمنافس، وهو بتطور ويتحسن بشكل كبير، ومهمتنا أمامه لن تكون سهلة، علينا أن نلعب بجدية وقتالية، علينا إظهار الاحترام لكلباء، تطلعاً لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة كاملة.

ويدخل لقاء كلباء بمعنويات عالية بعد اكتمال صفوفه بعودة جميع الغائبين بالفترة الأخيرة بمن فيهم كايو كانيدو، والمدافع المتميز كوامي أتون، وهو ما يدعم خطوطه بقوة في مواجهة منافس قوي، يلعب بأرضه ووسط جمهوره.

قال خورخي داسيلفا مدرب كلباء: نتطلع إلى تقديم مباراة ممتعة أمام العين، ونسعى إلى تعويض جماهيرنا فقد النقاط،التي خسرناها أمام عجمان، مشيراً إلى أن لاعبي النمور استعادوا عافيتهم على جميع المستويات، ولديهم الجاهزية لتقديم مباراة جيدة، وقال: كلباء دائماً ما يظهر في المباريات الكبيرة، ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وخاصة مع استعادة المهاجم ملابا حاسته التهديفية، وسنفتقد جهود الحارس جمال عبد الله، بسبب تراكم الإنذارات، وعلينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأخيرة.

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