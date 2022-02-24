أحمد بن محمد: اليوم الرياضي ترسيخ للقيم والمبادئ النبيلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، أن انطلاق اليوم الرياضي الوطني في نسخته السابعة يوم 2 مارس المقبل يحمل دلالات مهمة، أبرزها مدى وعي مجتمع دولة الإمارات بقيمة وأهمية الرياضة والحرص على تبنيها أسلوباً للحياة، والعزيمة والإصرار على عودة الحدث الرياضي المجتمعي الذي قوبل بتجاوب مثالي منذ انطلاقته للمرة الأولى في العام 2015.

وأشار سموه إلى أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني، التي تأسست استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم وطني تتم فيه ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية، لا تزال تعكس شغف جميع فئات وشرائح المجتمع بأهمية وقيمة ممارسة الرياضة، على الرغم من توقفها على مدار العامين الماضيين بسبب ظروف الجائحة العالمية.

حيث تواصل الفعالية أهدافها هذا العام بتفعيل الشراكات المثمرة مع جميع المؤسسات والهيئات والجهات على مستوى الدولة، سعياً لترسيخ القيم والمبادئ النبيلة التي تدعو لها الرياضة من تعاون ومودة وتناغم لدى جميع أفراد المجتمع وضمن مختلف الفئات العمرية.

فعالية

وأعرب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن ثقته في نجاح تلك النسخة من اليوم الرياضي الوطني التي ستقام فعاليتها الرئيسية في إكسبو 2020 دبي، حيث تجتمع ثقافات العالم وبما يمثله الحدث الكبير من مصدر إلهام لزواره من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

وقد استضاف منذ انطلاقه العديد من الفعاليات والأحداث المميزة على جميع المستويات، بما يبشر بنجاح هذه النسخة من الحدث الرياضي في ظل الجاهزية وتوافر كل المقومات اللازمة لنجاح الفعالية مع انعقادها في إكسبو 2020 دبي.

ودعا سموه جميع فئات المجتمع للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني بنسخته السابعة، منوهاً بقيمة إقامة الفعالية الرئيسية في مقر إكسبو كفرصة للتقارب والتواصل مع زواره والمشاركين فيه للاطلاع على ثقافات جميع بلدان العالم، وتعزيز ذلك الجانب بالمشاركة في الأنشطة الرياضية، وزيادة مستوى التناغم بين جميع الجنسيات عبر بوابة التميز الرياضي التي من بين أهم المؤشرات التي يُقاس بها مدى تقدم الدول وازدهارها.

تسجيل

ويمكن التسجيل للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني من خلال الموقع الإلكتروني والذي يتيح فرصة التعرف على الفعاليات والأنشطة المقامة تزامناً مع الحدث الرياضي، من أجل مشاركة مميزة تضم كافة المتواجدين بما يضمن نجاح الحدث وخروجه بالصورة المنشودة، سواء في إكسبو 2020 دبي أو في المواقع والأماكن الأخرى المشاركة في مختلف إمارات الدولة.

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