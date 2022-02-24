«المحترفين» تعدل مواعيد الجولة 19

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أجرت رابطة المحترفين الإماراتية تعديلات على مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين دعماً لناديي بني ياس والشارقة المشاركين في مرحلة الملحق من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 والمقامة بتاريخ 15 مارس المقبل.

وعليه، ستقام الجولة 19 على مدار ثلاثة أيام، يستضيف بني ياس فريق النصر في 10 مارس الساعة 5:45 مساء، تليه الشارقة وعجمان في 8:15 مساء. و3 مباريات في اليوم الثاني، الظفرة واتحاد كلباء، والعروبة والجزيرة في 5:45 مساء،، ثم الإمارات وخورفكان في 8:15 مساء. وفي اليوم الثالث، شباب الأهلي والوصل في 5:45 مساء، ثم الوحدة والعين 8:15 مساء.

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