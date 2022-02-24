لاعب حتا نسي كسوره ليشجع فريقه

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تمنع الإصابة التي تعرض لها سيف محمد لاعب طائرة حتا للشباب بسبب حادث مروري، من حضوره إلى مباراة حاسمة لفريقه في دوري الشباب للطائرة، فرغم الحالة الصحية الحرجة بسبب الحادث الذي أدى إلى إصابته بكسور قبل نحو أسبوعين، أصر سيف على الذهاب إلى ناديه لمساندة ودعم زملائه اللاعبين في المباراة أمام فريق شباب الأهلي ضمن منافسات دوري الشباب.

سيف محمد في حديثه لـ«البيان الرياضي»، قال إنه تعرض لحادث تصادم مروري مع شاحنة في الطريق، مما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ليخضع إلى عملية جراحية بعد تعرضه لكسر في فخذ الرجل اليمنى والمفصل.

مؤكداً أن حضوره لمؤازرة فريقه جاء بسبب أهمية المباراة أمام شباب الأهلي والتي انتهت لصالح حتا، خاصة وأن «الإعصار» يدافع عن لقب الدوري باعتباره وصيفاً بفارق نقطة عن خورفكان المتصدر وكانت المواجهة تشغل تفكيره قبل إقامتها بيومين.

المشاعر الصادقة والنبيلة من زملائه وكل أفراد أسرة نادي حتا، خففت من آلام سيف محمد الذي أنهى الحادث مشاركته لهذا الموسم، ويأمل أن يستعيد عافيته من أجل الموسم المقبل حيث يخضع حالياً للعلاج الطبيعي ولا يزال يرقد في المستشفى، متمنياً أن يكرر الفريق إنجاز الموسم الماضي بنيل ثنائية الدوري والكأس خاصة وأن كرة الطائرة تحظى بشعبية واسعة في النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز