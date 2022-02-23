مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعه برئاسة راشد بن حميد

المصدر: البيان

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن استضافة العاصمة أبوظبي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة لازال حديث العالم , لما لاقته من نجاح مبهر من الناحية التنظيمية والصورة المشرفة التي ظهرت بها الملاعب والكوادر الوطنية التي عملت على إنجاح هذه البطولة الدولية، معرباً عن تقديره لجميع العناصر التي أسهمت في تنظيم هذا الحدث الكروي الدولي .

وبارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي تأهل فريقي الوحدة والشارقة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ، مشيداً بالأداء الفني العالي الذي ظهرت به جميع الفرق في مختلف أدوار البطولة الأغلى ، متمنياً لبقية الفرق حظاً أوفراً في النسخ القادمة للبطولة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن سعادته بعودة الروح إلى مدرجات ملاعبنا, والتي تزينت بحضور لافت للجماهير لمساندة فرقها ودعمها ، وأكد أن مثل هذا الحضور الجماهيري الغفير يضيف نكهة خاصة للمسابقات المحلية, ويسهم في رفع المستوى الفني للمباريات.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمدرب الجديد لمنتخبنا الوطني رودولفو أروابارينا, معرباً عن ثقته باختيار لجنة المنتخبات والشؤون الفنية للأرجنتيني الذي سبق له خوض تجربتين في مسابقاتنا المحلية، مما يؤكد اختصار الكثير من المسافات فيما يتعلق بالخبرة المحلية وطريقة التعامل مع اللاعبين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الدوري رقم (24) ، الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي, رئيس الاتحاد, وبحضور الأعضاء، كما تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال منها موضوعات وتوصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية المتعلقة بأجندة المنتخب الوطني الأول للجولتين النهائيتين لتصفيات كأس العالم 2022 ، حيث سيخوض الأبيض لقاءين مصيريين أمام منتخبي العراق وكوريا الجنوبية ، وبناء عليه فقد تم اعتماد خطة الإعداد للمباراتين .

كما ناقش مجلس الإدارة توصية لجنة المنتخبات حول إمكانية المشاركة في البطولة الدولية الودية في شهر مارس المقبل بمشاركة 8 منتخبات, وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان, ودورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين العام الجاري .

وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل لجنة كرة القدم النسائية, من خلال تنفيذها ومتابعتها للبرامج الخاصة بتطوير الكرة النسائية ، كما ثمن المجلس جهود لجنة الكرة الشاطئية في إعداد ملف طلب استضافة بطولة كأس العالم ، وتنظيم المسابقات المحلية ونشر اللعبة بشكل أكبر في مختلف مدن الدولة .

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