مواجهتان في دوري الكرة الشاطئية غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تتواصل غداً على الملعب الرملي، في مقر اتحاد الكرة بدبي، منافسات مسابقة دوري الإمارات لكرة القدم الشاطئية، حيثُ تُقام مواجهتان ضمن الأسبوع الرابع عشر للدوري، في المواجهة الأولى، يلتقي فريق بلدية دبي مع شباب الأهلي، أما الثانية، فتجمع فريقي دبا الحصن وشرطة دبي. وكان الأسبوع الثالث عشر للدوري، قد شهد غزارة تهديفية في مباراتيه اللتين أقيمتا يوم الأحد الماضي، حين تغلب فريق ألتراس جونون على فريق الأشاوس بعشرين هدفاً مقابل هدف، بينما فاز فريق شرطة دبي على فريق بلدية دبي بسبعة أهداف لهدف.

ويأتي شرطة دبي في صدارة جدول المسابقة برصيد 22 نقطة، يليه دبا الحصن، وله 19 نقطة، ثم شباب الأهلي ثالثاً، بـ 18 نقطة، وألتراس جونون رابعاً، وبلدية دبي خامساً، ولكليهما 9 نقاط، والأشاوس في المركز السادس بدون نقاط.

من جهته، أشاد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، بما تقدمه منافسات دوري الكرة الشاطئية، في نسختها الثانية على التوالي، من مستويات فنية جيدة، حيث تُفرز مجموعة من اللاعبين المميزين، الذين سيتم تجربتهم خلال المعسكرات الداخلية القادمة لمنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية.

وأشاد البدواوي باهتمام مجالس إدارات الأندية المشاركة في المسابقة، وبإعدادها الجيد لفرقها قبل انطلاق منافسات النسخة الحالية للدوري، والذي أضفى القوة والإثارة على أجواء وأحداث المباريات، وأثنى البدواوي على حضور إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، لمتابعة ودعم فريقه في الجولة الماضية، مؤكداً أن هذا الحضور، دليل على الاهتمام بالكرة الشاطئية.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الإسباني راميرو رامارللي، الذي تم التعاقد معه مؤخراً، تابع المنافسات المحلية، من أجل انتقاء اللاعبين.

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