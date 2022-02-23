انطلاقة قوية لبطولة زايد بن هزاع بن زايد لأكاديميات الكرة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت أول من أمس بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف في أبوظبي بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، الثانية عشرة لأكاديميات الأشبال تحت 12 و14 سنة، والتي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى الأول من مارس المقبل.

وأكد محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي - في كلمته خلال الحفل الافتتاحي - حرص إدارة النادي على استمرار البطولة، ونجاحها، لتحقق الأهداف الفنية التي أقيمت من أجلها وتسهم في صقل المواهب الواعدة على مستوى أندية أبوظبي والأكاديميات الكروية وفرق المراحل السنية.

وشهدت مباريات الجولة الافتتاحية لفئة تحت 12 سنة فوز نادي أبوظبي على تراك 6 - 0، وسليساو على شتوتجارت 1 - 0 وباس على أكاديمية كرة القدم للجميع 7 - 3 وأكاديمية سفن على الشهامة 3 - 0.. أما فئة تحت 14 سنة فقد شهدت فوز أكاديمية نادي أبوظبي على شتوتجارت 8 - 0، وسبورت سبورت على الشهامة 3 - 1، وأكاديمية شامبيون على تراك 3 - 0، فيما تعادلت أكاديمية سليساو مع باس 2- 2.

وتستأنف الخميس الجولة الثانية من مباريات البطولة بإقامة 8 مباريات في الدور التمهيدي لفرق الفئتين، حيث تشهد فئة تحت 12 سنة إقامة 4 مباريات، تبدأ بلقاء نادي أبوظبي الرياضي مع سليساو، وفي المباراة الثانية يتقابل شتوتجارت مع تراك، وفي الثالثة يلتقي فريق أكاديمية كرة القدم للجميع مع أكاديمية سيفن، ثم تختتم مباريات تلك الفئة بلقاء أكاديمية باس والميهال.

وضمن فئة 14 سنة ستقام غداً 4 مباريات يتقابل فيها نادي أبوظبي الرياضي مع أكاديمية الشهامة، وتلعب أكاديمية سبورت سبورت مع شتوتجارت، وفي الثالثة تلعب أكاديمية باس مع شامبيون، وتختتم بلقاء أكاديمية سليساو مع تراك.

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