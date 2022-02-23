بطولة لكرة القدم تجمع موظفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي - البيان االرياضي

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تحت رعاية وحضور عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي للمؤسسة، نظمت إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بطولة لكرة القدم، وذلك ضمن برامج إسعاد الموظفين، وحرصاً منها على توفير برامج ومبادرات، تسهم في إسعادهم، وأكد هيثم عبدالرحمن الخاجة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة، إن هذا النوع من الفعاليات ليس الطريق الوحيد لتطبيق رؤية المؤسسة لإسعاد موظفيها، بل هناك العديد من الفعاليات والبرامج، التي ترمي لإسعادهم، مشيراً إلى أن هذه البطولة تعزز روابط الأخوة والحب القائمة بين الموظفين.

كما أشار خالد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمؤسسة إلى أن المؤسسة كرمت الفريق الفائز بكأس البطولة، موضحاً أن البطولة شهدت مشاركة 5 فرق من مختلف الإدارات والقطاعات بالمؤسسة.

كما أعرب المشاركون عن سعادتهم وشكرهم لإدارة الاتصال المؤسسي، والتسويق على جهودها الطيبة، التي أسهمت في إدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم.

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