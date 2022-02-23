المصدر: أبوظبي – محمد صادق، الشارقة - ياسر قاسم

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تأهل الوحدة والشارقة إلى نهائي أغلى الكؤوس «كأس رئيس الدولة»، بعد تعادل الأول مع مضيفه بني ياس 2-2، في إياب الدور نصف النهائي، على ملعب بني ياس بالشامخة، ليصعد العنابي إلى النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما تفوق 6 - 3 في مجموع المباراتين. بينما تأهل الشارقة بعد فوز غالٍ ومبهر على الوصل حول به تأخره 0 - 2 إلى 3 - 2 في آخر ربع ساعة للمباراة.

في المباراة الأولى نجح الوحدة في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق خميس إسماعيل.

واستطاع محمد راشد مهاجم بني ياس أن يدرك التعادل للسماوي في الدقيقة 15 بكرة رأسية سكنت الزاوية اليمنى للحارس محمد الشامسي.

وأعاد جواو بيدرو الوحدة في المقدمة مجدداً بعد أن سجل الهدف الثاني مستغلاً كرة ثابتة نفذها إسماعيل مطر في الدقيقة 17.

ونجح سهيل النوبي في إدراك التعادل لبني ياس للمرة الثانية في الدقيقة 27.

وفي المباراة الثانية حقق الشارقة تأهلاً غالياً بفوزه على ضيفه الوصل 3 - 2 في «سيناريو دراماتيكي» و«ريمونتادا» مبهرة، حيث كان متأخراً 0 - 2 حتى الدقيقة 77، وعاد وسجل 3 أهداف خلال ربع ساعة فقط، وبدأت الإثارة بإهدار الشارقة ركلة جزاء بداية الشوط الثاني من كايو لوكاس، الذي عاد وسجل أغلى هدفين له هذا الموسم كفلا التأهل للشارقة الذي استفاد من تعادله في جولة الذهاب بدون أهداف.

جاء الشوط الأول خالياً من الأهداف والإثارة، بينما كان الشوط الثاني مختلفاً عن سابقه وبدأت فيه الإثارة مبكراً من الدقيقة الأولى بهجمة للشارقة، عبر مالانغو انتهت باحتساب ركلة جزاء على مدافع الوصل يوسف المهيري، بعد أن لامست يده الكرة بناء على مراجعة «الفار»، لكن كايو لوكاس أهدرها بعد أن سدد في أعلى المرمى، وجاء الرد سريعاً من الوصل الذي قاد هجمة عبر علي صالح وتعرض للعرقلة داخل الصندوق من شوكوروف احتسبها الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 50، تصدى لها بنجاح أوليفيرا ووضعها على يمين الحارس عادل الحوسني.

وحاول الشارقة التقدم للهجوم لتعديل النتيجة ولكن حبوش صالح سجل الهدف الثاني للوصل.

ونجح البديل كمارا في تقليص الفارق في الدقيقة 77، وفتح الهدف باب الأمل للشارقة في العودة للمباراة، حيث مارس هجوماً ضاغطاً أثمر في الدقيقة 90 عن هدف التعادل من كايو لوكاس بلعبة خلفية «دبل كيك»، وعاد كايو ليسجل هدف التقدم بعد دقيقتين فقط «90+2» بلعبة رأسية خادعة أشعل به مدرجات الجمهور الشرقاوي، انتهت عليه المباراة.

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