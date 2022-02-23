«الميركاتو» مستمر حتى 3 مارس

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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لا تزال فرصة قيد لاعبين جدد في سجلات اتحاد الكرة مستمرة أمام الأندية خارج موعد «الميركاتو الشتوي» حتى 3 مارس المقبل، وفق لوائح ونصوص اتحاد الكرة التي أتاحت للأندية تسجيل لاعبين خلال 21 يوماً من تاريخ غلق باب القيد شرط أن يكون اللاعب حراً وقائمة النادي تسمح بهذا القيد الجديد، وبالتالي الفرصة لا تزال قائمة أمام نجم شاب الأهلي أحمد خليل للتعاقد مع أحد الأندية بعد أن أصبح لاعباً حراً.

وأكد هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن حساب مدة القيد أمام الأندية يتم بعدد 21 يوم عمل، وليس 21 يوماً من تاريخ غلق باب القيد الرسمي الذي تم في بداية الشهر الجاري، وبناء عليه تنتهي المدة يوم 3 مارس المقبل، وتمنى التوفيق لكافة الأندية بحسن استغلال تلك الفرصة، متمنياً أن يُضيف اللاعبون الجدد والمنتقلون بين الأندية المزيد من المنافسة خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقاتنا الكروية المحلية.

يذكر أن طلبات الأندية خلال الفترة الثانية للتسجيل «الشتوية» بلغت 702 طلب، منها 118 حالة استبدال، و20 إعارة لاعب داخل الدولة، و41 حالة انتقال لاعب داخل الدولة.

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