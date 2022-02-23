المدام والبطائح في نهائي كأس شباب الصالات الليلة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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يسدل في السابعة من مساء اليوم الستار على موسم شباب كرة قدم الصالات، بلقاء ديربي المنطقة الوسطى بالشارقة، والذي سيجمع المدام وضيفه البطائح في إياب نهائي كأس الشباب لكرة قدم الصالات، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لمصلحة المدام بنتيجة 5 ـ 3 ويعتبر أصحاب الأرض الأقرب لمعانقة الكأس والميداليات الذهبية الليلة، حيث يلعب فريق المدام بفرصتي الفوز أو التعادل، في المقابل، تظل فرصة البطائح وحظوظه قائمة وعلى الأقل بإمكانه رد التحية للمدام بالفوز بفارق هدفين وإحالة المباراة إلى أشواط إضافية، ثم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

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