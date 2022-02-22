كوزمين بعد "الريمونتادا": الرابح الأكبر كرة الإمارات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، في تعليقه بعد فوز فريقه الغالي على الوصل وعودته من بعيد بعد أن قلب تأخره 0-2 إلى فوز 3-2، والتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة، إن الرابح الأكبر من "كلاسيكو" الشارقة والوصل، هو كرة القدم الإماراتية، مشيراً في ذلك لمستوى الحضور الجماهيري المميز.

وقال تفصيلا: "الشيء المهم أن الكرة الإماراتية استفادت من هذه المباراة بالحضور الجماهيري الكبير وكان شيئاً مفرحاً أن يشاهد الكل منظر الاستاد بهذه الجماهير ويختلف كثيراً عندما ترى المساندة الجماهيرية بهذا الحجم".

وتحدث كوزمين عن سيناريو المباراة، قائلا: "تستحق أن نطلق عليها -مباراة مجنونة-والشيء المحزن خسارتنا لاعبين اثنين، وأشكر جميع اللاعبين لما قدموه في المباراة ليس فقط للمستوى الفني، بل للعزيمة والروح القتالية، فالفريق لم يستسلم وقدم درساً في مثل هذه المواقف الصعبة".

وأضاف: "لعبنا شوط أول تحكمنا بمجرياته كاملاً وأول تسديدة على مرمانا في الدقيقة 28، الشوط الثاني بدأناه بركلة جزاء أهدرناها مما أثر علينا نوعاً ما، بعدها استقبلنا هدفين بخطأين من ماجد راشد وعبد الله غانم، وكان يمكن أن نستقبل هدفا ثالثا، وبعدها تمت تبديلات مهمة واستطعنا العودة، وبعد ركلة الجزاء المهدرة حدث اهتزاز قليل في الثقة وهذا شيء طبيعي يحدث مع جميع الفرق ولكن العبرة بالنهايات ومعالجة ما حدث".

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