إنتر ميلان الإيطالي يشرف على أكاديمية خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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أعلنت أكاديمية خورفكان لكرة القدم ومؤسسة ريبس الإمارات عن اتفاقية يتم بموجبها تشغيل وتطوير أكاديمية خورفكان لكرة القدم تحت إدارة أكاديمية «إنتر» الإيطالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في سوق شرق بخورفكان بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم وماركو مونتي المدير الفني لأكاديمية «إنتر» والنجم الإيطالي ماتيرازي.

وجاءت هذه الخطوة وفقاً لخطط واستراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، والتي تنادي بضرورة تطوير قطاع المراحل السنية للكرة بالأندية والنهوض بها في الإمارة الباسمة.

وفي بداية المؤتمر رحب عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالحضور موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير واللامحدود لكافة جوانب الرياضة في الإمارة، والتسهيلات التي يقدمها لكافة الأندية من أجل الارتقاء بقطاع الناشئين، وتسخير كافة الإمكانات لمختلف الرياضيين لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

من جانبه تطرق خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم لتفاصيل المشروع الوليد والذي سيرى النور في قادم الأيام بعد الاتفاق مع أكاديمية «إنتر» العريقة ويعتبر نادي خورفكان من أوائل الأندية في الدولة الذي يوقع اتفاقية مع مثل هذه الأكاديمية المعروفة على مستوى العالم.

وفي الجلسة الرئيسية للمؤتمر والتي تحدث فيها مبارك مسعود عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم وماركو مونتي المدير الفني لأكاديمية «إنتر»، تطرق الجانبان إلى الأهداف التي أقيمت من أجلها هذه الأكاديمية والتي سوف تستقطب المواهب الكروية وجذبها للانضمام إلى أكاديمية النادي، إلى جانب وضع آلية للنهوض بها وفقاً لمعايير احترافية تتماشى مع النظم الدولية في إدارة الأكاديميات الرياضية.

ومن المنتظر أن تضم الأكاديمية مديراً فنياً معيناً حاصلاً على الرخصة الآسيوية (A)، ومدرب كرة قدم حاصلاً على الرخصة الآسيوية (A) ومدرب كرة قدم حاصلاً على الرخصة الآسيوية (B)، بالإضافة لمدرب حراس مرمى حاصلاً على دورة حراس المرمى الآسيوية ومدرب لياقة بدنية حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، على أن تطبق الإدارة الإيطالية برامج التقييم والمراقبة وموافاة النادي بالتقارير الفنية الشهرية والسنوية بشكل دوري للوقوف على مدى تطور الفرق واللاعبين بالنادي.

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