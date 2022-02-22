الشارقة يقلب النتيجة على الوصل بـ «ثلاثية الريمونتادا»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

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حقق الشارقة تأهلاً غالياً إلى نهائي أغلى الكؤوس «كأس رئيس الدولة» بفوزه على ضيفه الوصل 3-2 في «سيناريو دراماتيكي» و«ريمونتادا» مبهرة، حيث كان متأخراً 0-2 حتى الدقيقة 77، وعاد وسجل 3 أهداف خلال ربع ساعة فقط، وبدأت الإثارة بإهدار الشارقة ركلة جزاء بداية الشوط الثاني من كايو لوكاس الذي عاد وسجل أغلى هدفين له هذا الموسم، كفلا التأهل للشارقة الذي استفاد من تعادله في جولة الذهاب بدون أهداف.

جاء الشوط الأول خالياً من الأهداف والإثارة، وشهدت الدقيقة 23 احتساب ركلة جزاء للشارقة نتيجة مخالفة مع خالد الظنحاني، ولكن الحكم محمد عبدالله حسن عدل قراره بعد مراجعة «الفار» واحتسبها مخالفة على رأس الصندوق، ولم يشهد الشوط الأول هجمات تذكر للفريقين باستثناء محاولة من مالانغو سيطر عليها حارس الوصل محمد علي الذي خرج مصاباً نهاية الشوط الأول وحل مكانه إبراهيم عيسى.

جاء الشوط الثاني مختلفاً عن سابقه، وبدأت فيه الإثارة مبكراً من الدقيقة الأولى بهجمة للشارقة عبر مالانغو انتهت باحتساب ركلة جزاء على مدافع الوصل يوسف المهيري بعد أن لامست يده الكرة بعد مراجعة الحالة في «الفار»، أهدرها كايو لوكاس بعد أن سدد في أعلى المرمى، وجاء الرد سريعاً من الوصل الذي قاد هجمة عبر علي صالح الذي تعرض للعرقلة داخل الصندوق من شوكوروف، احتسبها الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 50، تصدى لها بنجاح أوليفيرا على يمين الحارس عادل الحوسني، وحاول الشارقة التقدم للهجوم لتعديل النتيجة.

ولكن جاء الرد صادماً من الصول الذي نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ من هجمة مرتدة منظمة عبر راميرو أخطأ فيها المدافع عبدالله غانم، وانتهت عند حبوش صالح الذي أودعها المرمى بسهولة، وأجرى بعدها مدرب الشارقة كوزمين تبديلين بخروج عبدالله غانم وماجد راشد ودخول سالم سلطان وخالد باوزير، ثم تبديلاً ثالثاً بدخول عثمان كمارا بدلاً من لوان بيريرا، ونجح البديل كمارا في تقليص الفارق بمجهود فردي في الدقيقة 77.

وفتح الهدف باب الأمل للشارقة في العودة للمباراة، حيث مارس هجوماً ضاغطاً أثمر في الدقيقة 90 عن هدف التعادل من كايو لوكاس بلعبة خلفية «دبل كيك»، وعاد كايو ليسجل هدف التقدم بعد دقيقتين فقط «90+2» بلعبة رأسية خادعة أشعل بها مدرجات الجمهور الشرقاوي، انتهت عليها المباراة.

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