اتحاد الكرة يُكرم الخريجين المتدربين في إداراته المختلفة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كرّم محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس في مقر الاتحاد بدبي، أربعة خريجين في ختام فترة تدريبهم المهني على مدار ثلاثة أشهر داخل إدارات الاتحاد المختلفة، بحضور حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، وراشد عامر البدواوي مدير الإدارة الفنية ودعم المنتخبات الوطنية، وحمدة عبد الله الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوكالة، وآمنة العبري أخصائي تخطيط القوى العاملة والتطوير.

وضمت قائمة الخريجين المُكرمين كلاً من، سارة إسلام البلوشي وعائشة عبد الله محمد خريجتي مجمع كليات التقنية العليا تخصص موارد بشرية، ومريم أحمد الطنيجي خريجة جامعة زايد تخصص محاسبة، وحسن أحمد الحمادي خريج جامعة سانت جوزيف تخصص قانون.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري: نحن حريصون في اتحاد الكرة على تقديم خبراتنا العملية لخريجي وخريجات الجامعات في دولة الإمارات، بهدف نشر الوعي وثقافة العمل في المجال الرياضي، وتمكين الكادر الوطني وإكسابهم المهارات العملية التي تتناسب مع سوق العمل، وإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن فريق عمل واحد.

وتابع بن هزام: إن كافة الأقسام والإدارات بالاتحاد على استعداد تام لمشاركة خبراتهم العملية مع طلاب وخريجي الجامعات، ويأتي هذا الأمر من واقع مسؤوليتنا المجتمعية تجاه الطلاب وتزويدهم بالخبرات العملية المطلوبة، وخاصة في المجال الرياضي، الذي أصبح واحداً من أكبر وأهم المجالات في العصر الحالي.

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