بطولة الشارقة العمالية تدخل مرحلة الحسم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقترب منافسات بطولة الشارقة العمالية الخامسة، والتي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على ملاعب متنزه الشارقة الوطني، من نهايتها بدخولها مرحلة الحسم، بعد الوصول إلى منافسات الأسبوع السابع، والتي جاءت قمة في الندية والإثارة.

وأسفرت نتائج جولة الأسبوع السابع، عن تأهل فريقي شرطة الشارقة والريس إلى نهائي كرة القدم، بعد فوزهما الصعب بالدور نصف النهائي، إذ صعد شرطة الشارقة، بفوزه على جمعية الشارقة التعاونية 3-2، والريس بفوزه على سكينوفا كلينيك 2-1.

بينما شهدت منافسات كرة السلة المقامة ضمن البطولة ذاتها، منافسات قوية ومثيرة في صراع البحث عن اللقب، وأسفرت عن فوز ذا بيرجيري على اولد جنز 55-41، وفاست لمقاولات البناء على باستا زون 59-45، أما مواجهات الكرة الطائرة، فشهدت فوز شرطة الشارقة على المزرعة، وبيج مارت على برومت أكاديمي.

وأسفرت منافسات الكريكيت، عن فوز سبيشال 95 الشارقة على بلدية دبا الحصن، وسوبر 98 دبي على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وفي الهوكي، فاز الشارقة تايجرز هوكي كلوب على خليفة هوكي كلوب فجيرة 4-0، والشارقة تايجرز هوكي كلوب على يو اي اي اكسيبيتر هوكي كلوب 8-0، ويو اي اي فالكون ريد على يو اي اي فالكون جرين 5-1، وفريق يو اي اي اكسيبيتر هوكي كلوب على يو اي اي فالكون جرين 8-0، وتعادل يو اي اي فالكون ريد مع ليجيند هوكي كلوب 3-3، وتعادل خليفة هوكي كلوب فجيرة مع فريق ليجيند هوكي كلوب 1-1.

وأشاد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بالأداء رفيع المستوى للاعبي الفرق المشاركة في البطولة، مؤكداً أن البطولة العمالية التي تشهد في نسختها الحالية مشاركة حوالي 1400 لاعب، تمثل صورة مشرقة تجسد المفهوم الحقيقي للتنافس الشريف ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الإمارات، بيئة جاذبة ومثالية للرياضة لكل المقيمين على أراضيها من أبناء الجاليات الشقيقة والصديقة من بلدان العالم كافة، من أجل بناء العلاقات والحصول على الفوائد العديدة التي تمنحها الرياضة لممارسيها بدنياً وفنياً واجتماعياً.

وأضاف: «ما تحققه البطولة العمالية من نجاحات، يمثل إضافة إلى النجاحات التي تحققها إمارة الشارقة في تنظيم المحافل الرياضية على المستويات كافة، ونثني على الروح الرياضية التي يتحلى بها جميع اللاعبين وكل الفرق خلال المنافسات، بما يجسد القيم السامية للرياضة في التحلي بالسلوك القويم في الرقي بالنفس والوجدان، وفخورون بأن البطولة أصبحت نموذجاً يحتذى وصورة مشرقة تجسد الدور الحيوي للرياضة في تعميق التواصل والعلاقات بين أفراد المجتمع».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز