الوحدة يتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة في تاريخه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل الوحدة إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بعد تعادله، اليوم الثلاثاء، مع مضيفه بني ياس 2-2، في إياب الدور نصف النهائي، على ملعب بني ياس بالشامخة، ليصعد العنابي إلى المباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما تفوق 6-3 في مجموع المباراتين.

قدم الفريقان مباراة قوية خاصة من جانب بني ياس الذي سعى منذ الدقيقة الأولى إلى تعويض خسارته في مباراة الذهاب 1-4.

وضغط لاعبو بني ياس بقوة في بداية اللقاء سعياً لتسجيل هدف مبكر يحافظ للفريق على آماله في بلوغ النهائي، وكاد أن يحقق مبتغاه عن طريق عرضية خطرة أرسلها خميس صالح إسماعيل من جهة اليمين، وصلت إلى إسحاق ثيلين الذي فشل في ترويضها لتخرج بجوار المرمى في الدقيقة 8.

وجاءت النصف ساعة الأولى من المباراة مجنونة، وشهدت إثارة كبيرة وتسجيل أهداف المباراة الأربعة، إذ على عكس البداية القوية لأصحاب الأرض، نجح الوحدة في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق خميس إسماعيل، من متابعة جيدة لرأسية عمر خريبين، وضعها إسماعيل بسهولة في شباك الحارس فهد الظنحاني.

واستطاع محمد راشد مهاجم بني ياس أن يدرك التعادل للسماوي في الدقيقة 15 بكرة رأسية سكنت الزاوية اليمنى للحارس محمد الشامسي.

وأعاد جواو بيدرو الوحدة في المقدمة مجدداً بعد أن سجل الهدف الثاني مستغلاً كرة ثابتة نفذها إسماعيل مطر في الدقيقة 17.

وتواصلت الدقائق المثيرة في الشوط الأول بعد أن نجح سهيل النوبي في إدراك التعادل لبني ياس للمرة الثانية في الدقيقة 27، بعد خطأ من محمد الشامسي حارس الوحدة.

في الشوط الثاني واصل بني ياس ضغطه في محاولة لتسجيل هدف ثالث، وسنحت لأصحاب الأرض أكثر من فرصة محققة للتسجيل، فيما تحسن أداء الوحدة الذي بدا مهتزاً في الشوط الأول، وأعاد تنظيم دفاعه بشكل جيد في مواجهة هجمات السماوي.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني وسنحت فرص عدة للتسجيل ولكن لم يتمكن أي منهما من هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وتأهل الوحدة إلى النهائي.

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