الشارقة يلتقي الوصل وبني ياس يستضيف الوحدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تنطلق اليوم مباراتان، في اللقاء الأول تتجدد مواجهة الشارقة والوصل المرة الثالثة خلال 8 أيام فقط، حينما يلتقيان في الثامنة والنصف مساء غد باستاد الشارقة، وتختلف المباراة عن سابقتيها اللتين انتهتا بالتعادل السلبي بلا أهداف على ملعب الوصل.

والأولى كانت في جولة الذهاب والثانية كانت ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، ولا مجال في لقاء اليوم غير الفوز لأي من الفريقين، ويسعى الشارقة للاستفادة معنوياً من عامل الأرض والجمهور، واستعد الفريق بتدريبات يومية على مدار 3 أيام اطمأن فيها المدرب الروماني كوزمين على الجهوزية البدنية والفنية.

وفي المباراة الثانية، يستضيف بني ياس في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء اليوم بملعبه بالشامخة، فريق الوحدة، ويسعى بني ياس إلى تحقيق «ريمونتادا» في مواجهة اليوم بعد خسارته في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، والتأهل إلى النهائي المرة الثالثة في تاريخه، فيما يدخل الوحدة المباراة بأفضلية الفوز الكبير في مباراة الذهاب والذي قربه بشكل كبير من النهائي المرة الثامنة في تاريخه من أجل المنافسة على اللقب الثالث للعنابي الذي أحرز كأس البطولة عامي 2000 و2017.

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