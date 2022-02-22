4 «هواة» في سباق مثير نحو «الأضواء»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وصل سباق الصعود لدوري الأضواء والشهرة مرحلة مهمة بعد نهاية مباريات الجولة 20، التي شهدت إقامة 7 مواجهات، انتهت جميعها بالفوز، ليشعل ذلك صراعاً مثيراً بين 4 أندية تسعى لتحقيق حلم التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة، وهي: العربي المتصدر برصيد 50 نقطة، ودبا الفجيرة الثاني برصيد 49 نقطة، ودبا الحصن الذي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، ثم البطائح الرابع برصيد 40 نقطة، في وقت تراجع فيه الحمرية خطوة للوراء، بعد التعادل أمام ذئاب الفجيرة، ليصل برصيده إلى 37 نقطة.

وتبقى 9 جولات تعتبر حاسمة بكل المقاييس للفرق التي تهدف إلى الصعود وسيكون الخطأ ممنوعاً على هذه الفرق في مقبل المباريات، وشهدت مباريات الأسبوع «20» تسجيل اللاعبين لـ 14 هدفاً خلال سبع مباريات بواقع هدفين في كل مباراة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالجولات الماضية التي وصلت فيها الأهداف إلى 28 هدفاً في بعض المرات بمتوسط 4 أهداف في المباراة، مما يعني تزايد الاستراتيجية الدفاعية في الجولة، وأشهر قضاة الملاعب 31 بطاقة صفراء وواحدة حمراء كانت من نصيب لاعب الحمرية البرازيلي لويز هنريكي.

نجومية الجولة

نال محترف العربي البرازيلي اليكس نجم الجولة بامتياز بعد إحرازه لهدفي فريقه في مرمى الجزيرة الحمراء والذي كان في طريقه لتحقيق مفاجأة بعد التقدم بالهدف الأول حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكن لاعبي العربي لم يستسلموا وتمكنوا من إدراك التعادل عبر البرازيلي اليكس والذي عاد وأحرز هدف الفوز الغالي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليصعد الفريق للمركز الأول والذي كان بحوزة النواخذة لأكثر من 6 جولات مضت.

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