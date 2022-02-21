انطلاق دورة «فيفا» لمدربي الناشئين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت أول من أمس في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي دورة «فيفا» لمدربي الناشئين، التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمشاركة 25 مدرباً من الأندية، وألبيرتو غونزاليز مدرب منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006، ومحمد أحمد حيدر المدرب الوطني المساعد في المنتخب.

وتتناول محاور الدورة التي يُشرف عليها المحاضر الدولي جون تشارلز بيكوك، ويقدمها المحاضران الوطنيان محمد علي البلوشي، وسليمان حسن البلوشي، مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تتناول المنهجية التدريبية في مراكز التدريب التابعة للاتحاد والأندية وأكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات، ومعايير اختيار اللاعبين الموهوبين، إضافة لكيفية حدوث التعليم ما بين خبرات المدرب والمواقف التدريبية وفكر اللاعب نفسه، وتطوير عقلية اللاعب ومعرفة متطلبات كل مرحلة سنية، ونواحي النمو البدني والنفسي والاجتماعي.

وتتطرق المحاضرات كذلك لكيفية تطوير عقلية الناشئ في اللعب في مساحات صغيرة خلال التدريبات والمباريات، وتعليمه كيفية تولي مسؤولية قيادة الفريق في الملعب، بالإضافة لعقد مجموعات عمل، وجلسات نقاشية يومية بين محاضري الدورة والمدربين المشاركين، وطرح توصيات لتطوير عملية التدريب لتلك الفئة السنية المهمة في بناء قدرات ومهارات اللاعب في الأندية والمنتخبات الوطنية.

يُذكر أن تولي المحاضرين محمد علي البلوشي، وسليمان حسن البلوشي تقديم محاضرات الدورة يأتي ضمن مشاركتهما في برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعداد محاضري التدريب، والذي يمتد لأربع سنوات.

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