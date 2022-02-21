بني ياس والوحدة.. رباعية الذهاب وطموح الريمونتادا

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف بني ياس في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء اليوم بملعبه بالشامخة، فريق الوحدة، في إياب الدور نصف نهائي لكأس رئيس الدولة. ويسعى بني ياس إلى تحقيق «ريمونتادا» في مواجهة اليوم بعد خسارته في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، والتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يدخل الوحدة المباراة بأفضلية الفوز الكبير في مباراة الذهاب والذي قربه بشكل كبير من النهائي للمرة الثامنة في تاريخه من أجل المنافسة على اللقب الثالث للعنابي الذي أحرز كأس البطولة عامي 2000 و2017.

ولن يكون أمام بني ياس سوى الهجوم منذ البداية لتعويض فارق الأهداف الكبير، ومحاولة خطف بطاقة التأهل، إذ سيكون الفريق مطالباً ببذل جهد أكبر وتقديم أداء قوي من أجل المرور إلى المباراة النهائية.

ويستعيد بني ياس جهود قائده فواز عوانة الذي غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب إصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما يعزز من قوة خط وسط السماوي.

فوز

في المقابل، يدخل الوحدة المباراة بمعنويات عالية بناء على نتيجة الذهاب، إلى جانب استمرار الفريق في انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه في الجولة الأخيرة على خورفكان بهدف نظيف.

ومن المتوقع ألا تشهد تشكيلة الوحدة تغييرات كبيرة باستثناء تعديلات محدودة قد يلجأ إليها المدرب الفرنسي غريغوري.

وأعلن الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس التحدي، وأكد أن آمال فريقه ما زالت قائمة رغم النتيجة الكبيرة في مباراة الذهاب. وقال: «نعلم أن الوحدة لديهم أفضلية الفوز برباعية في المباراة الماضية، ولكن لقاء اليوم تحدٍ بالنسبة لنا من أجل تحقيق الفوز». وأضاف: «سنحاول تقديم كل ما لدينا في المباراة، وطالما هناك أمل سنقاتل من أجله حتى النهاية، ونؤمن بأنفسنا وقدراتنا وأن الأمور لم تحسم بعد».

أهداف

وتابع: «علينا دخول المباراة للاستمتاع وتسجيل الأهداف، سنسعى للفوز بكل تأكيد، ولكن كم هدفاً سنسجل الله وحده من يعلم». وأوضح، أن عودة فواز عوانة إلى تشكيلة الفريق بعد التعافي من الإصابة سيعزز من قوة خط الوسط، ونأمل أن يظهر الجميع في أفضل مستوى من أجل تحقيق الفوز.

من جهته شدد الفرنسي غريغوري دوفرنيس مدرب الوحدة على صعوبة المباراة، وأن الوحدة يدخل اللقاء بهدف الفوز بغض النظر عن نتيجة لقاء الذهاب، وقال: «لا نتوقع مباراة سهلة ضد بني ياس بغض النظر عن رباعية الذهاب، وسنذهب إلى ملعب بني ياس من أجل الانتصار والتأهل».

تعادل

وأضاف: «علينا نسيان ما حدث في الذهاب، وخوض مباراة اليوم كأنها مباراة جديدة يجب فيها الفوز، ولن نلعب بهدف التعادل أو أي نتيجة أخرى لأننا لو فكرنا بهذه الطريقة سيكون خطأ كبيراً».

وتابع: «الفريق لا يعاني من عدم انسجام بشكل عام أو بين المهاجمين بشكل خاص، ليس من المهم الانتصار بنتيجة عريضة في كل مباراة، ولكن المهم هو خلق الفرص والتسجيل منها، والمشكلة ستكون في عدم النجاح في خلق الفرص، وبالتأكيد لن نلجأ للدفاع وانتظار نهاية المباراة بتعادل سلبي أو غيره».

وأكد غريغوري أنه رغم خوض الفريق لمباراة كل 4 أيام وهو أمر متعب للاعبين ويسبب إرهاقاً كبيراً، إلا أنه ليس عذراً لأن الجدول المضغوط على جميع الفرق وليس الوحدة فقط، وأوضح: «نحاول التأقلم مع ضغط المباريات وتجهيز جميع اللاعبين وتدوير المشاركة لأنها الطريقة الأمثل في الوقت الحالي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز