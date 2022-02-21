حاكم رأس الخيمة يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي.

ونص القرار رقم 2 لسنة 2022 على أن يضم المجلس في عضويته كلا من علي محمد الغزالي الزعابي نائبا للرئيس و عبدالناصر يوسف بن عمران الشامسي وسلطان يوسف بن سيفان الزعابي و أحمد محمد سعيد العلكيم الزعابي وحسن حمد حسن بن جاسم الزعابي و الدكتور ابراهيم الجمالي على أن يختار مجلس الادارة من بين أعضائه من يشغل المناصب الإدارية والفنية اللازمة و أن يعقد اجتماعاته بناء على طلب الرئيس كلما رأى ذلك مناسبا.

ويتولى مجلس الادارة الاشراف على إدارة النادي ونشاطاته والمصادقة على ميزانية النادي السنوية ويرفع تقاريره إلى سمو ولي العهد على أن تكون مدته ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخه ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه و ينشر في الجريدة الرسمية.

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